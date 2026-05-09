Serie B: Frosinone promosso in A, Monza ai playoff

ROMA (ITALPRESS) – Dopo due anni di purgatorio, il Frosinone torna in Serie A. La vittoria per 5-0 sul Mantova certifica la promozione diretta dei ciociari, che si aggiungono al Venezia tra le squadre già promosse nel massimo campionato e torneranno nell’elite del calcio italiano per la prima volta dalla stagione 2023/2024. Niente da fare per i Virgiliani, per i quali sfuma all’ultima giornata il sogno playoff, già complicato. Dovrà invece passare dalla semifinale degli spareggi promozione il Monza, che pareggia 2-2 a Empoli. Un risultato che permette ai toscani di ottenere, nel recupero, la salvezza diretta condannando invece ai playout il Sudtirol, al quale non basta l’1-1 con la Juve Stabia. Gli altoatesini si giocheranno la permanenza in Serie B con il Bari, vittorioso per 3-2 sul Catanzaro. Un successo che spedisce in C Spezia e Pescara, che pareggiano 1-1 nello scontro diretto ma che, anche in caso di vittoria, non avrebbero potuto raggiungere la 17esima posizione, evitando così la retrocessione diretta.

Finisce in terza serie anche la Reggiana, vittoriosa per 1-0 sulla Sampdoria ma diciottesima al termine della “regular season”. Sconfitta indolore per il Palermo, che cede per 2-0 alla capolista Venezia ma era già certo di accedere direttamente alla seconda fase dei playoff, così come il Monza. Al turno preliminare parteciperanno invece Catanzaro, Juve Stabia, Modena e Avellino, che proprio contro gli emiliani trova una vittoria per 1-0 che vale l’ottavo posto e la possibilità di giocarsi la promozione. Il Padova supera il Cesena 4-3 e aggancia i romagnoli a 46 punti in nona posizione, mentre l’Entella batte 2-1 la Carrarese e trova la salvezza all’ultima giornata. Si passa ora alla fase decisiva della stagione. Martedì 12 al via i playoff con il turno preliminare, mentre per i playout la gara d’andata si giocherà venerdì 15 (con ritorno il 22). Venerdì 29 maggio, infine, si conoscerà la terza squadra promossa in Serie A.

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