Afghanistan, Conte: Trump agghiacciante ma Meloni non difende caduti

24 Gennaio 2026

Askanews
Milano, 24 gen. (askanews) – “Io mi metto nei panni di chi ha perso un proprio caro nelle missioni internazionali dell’Italia come quella in Afghanistan. È agghiacciante sentire il Presidente Usa sminuire e deridere l’impegno di tanti italiani in divisa, dei caduti, senza una netta presa di posizione della Presidente del Consiglio Meloni per difendere loro e i sacrifici che hanno fatto per la patria”. Lo scrive sui social il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

“Da ex presidente del Consiglio ho conosciuto da vicino il ruolo dei contingenti italiani e quello che fanno e come lo fanno per la pace e per le popolazioni locali. Esprimo tutta la mia solidarietà”, aggiunge.

