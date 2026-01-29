Inaugurata l’Evolio Expo 2026, Paolicelli: “Continuiamo ad investire”

BARI (ITALPRESS) – Oltre 100 convegni, talk ed eventi dedicati ai principali temi strategici del settore: dall’innovazione tecnologica e dalla modernizzazione della filiera alla sostenibilità passando per le tematiche dell’internazionalizzazione e dell’oleoturismo fino ai temi legati a salute e benessere e alla valorizzazione culturale e gastronomica dell’olio extravergine di oliva. Tutto questo è la seconda edizione di EVOLIO Expo, inaugurata questa mattina in Fiera del Levante, a Bari, luogo in cui si svolgerà fino al 31 gennaio.

Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il sottosegretario di Stato al ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Patrizio Giacomo La Pietra, gli assessori all’Agricoltura e al Turismo della Regione Puglia Francesco Paolicelli e Graziamaria Starace e il presidente della Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli.

“Ho partecipato – ha sottolineato La Pietra – anche all’edizione dell’anno scorso, e devo fare un complimento agli organizzatori, perché già entrando abbiamo un impatto differente. C’è già l’idea di una fiera strutturata, e questo è importante in questo momento. Peraltro parlare di olio extravergine di oliva è estremamente importante, soprattutto qua in Puglia. La Puglia rappresenta la regione che produce, a livello nazionale, la maggiore quantità di olio, che per noi risulta essere uno degli elementi del made in Italy più significativi. La situazione internazionale non è semplice, ma noi stiamo lavorando anche attraverso un piano olivicolo nazionale a strutturare la filiera, perché se noi siamo forti come filiera possiamo affrontare anche le situazioni di carattere internazionale e di mercato. Ma soprattutto siamo consapevoli che la nostra qualità non può essere copiata da nessuno, e questo è un vantaggio per tutti”.

“C’è un’attenzione particolare”, ha detto Paolicelli. “Aver collaborato con l’assessore allo Sviluppo economico e con l’assessore al Turismo sicuramente aumenta le opportunità commerciali per i buyer di venire qui ed effettuare proposte commerciali ai nostri produttori di olio. Ma aumentano anche le possibilità di turismo, grazie anche al rapporto con i Comuni che effettuano iniziative e promuovono sia i loro frantoi storici, sia i produttori di olio. Ecco, questa sinergia è sicuramente fondamentale, ed è qualcosa che dobbiamo accogliere e su cui continuare a investire”.

“Inauguriamo – ha aggiunto Starace – anche un nuovo modo di fare politica e di lavorare qui in Regione Puglia, attraverso anche la cooperazione tra assessorati. Non si può pensare di lavorare per compartimenti stagni. C’è sicuramente una grande correlazione tra i vari settori dell’economia pugliese, e l’olio rappresenta per noi un prodotto che, esportato in tutto il mondo e conosciuto in tutto il mondo, non fa altro che portare quelle che sono le nostre radici e le nostre tradizioni. Non è solo un prodotto, ma anche un portatore dei nostri valori fondanti”.

“Evolio – ha concluso Frulli – è il format più importante che abbiamo costruito insieme alla Regione Puglia. Abbiamo cominciato a lavorare per far diventare questo il tavolo di concertazione nazionale e internazionale che parlasse di olio extravergine di oliva agli stakeholder. È una fiera B2B con 150 espositori, 50 buyer internazionali, 100 convegni specifici messi insieme, con l’assessorato all’Agricoltura, quello al Turismo, quello allo Sviluppo economico, il ministero dell’Agricoltura e il ministero della Salute presenti anche nei convegni, con la partecipazione dei loro massimi esponenti. Tutto questo ci dà non solo l’entusiasmo di continuare su questa strada, ma anche la rappresentazione di quello che è il percorso e il lavoro che stiamo facendo. Questo è un appuntamento che ha la sua autorevolezza ed è un punto di riferimento. Non solo perché la Puglia rappresenta il 50% delle regioni olivicole e soprattutto la qualità e la storia della produzione degli agricoltori e delle industrie del nostro territorio che producono olio, ma anche per quello che può rappresentare nella valorizzazione di tutto l’olio extravergine italiano”.

