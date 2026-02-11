Sci alpino, Franzoni sesto nel super-G: oro allo svizzero von Allmen

BORMIO (ITALPRESS) – Delusione per l’Italia maschile dello sci alpino nel Super-G delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, a Bormio. A vincere è stato ancora una volta Franjo Von Allmen con il tempo di 1:25.32, al suo terzo oro olimpico nel giro di cinque giorni. Medaglia d’argento per lo statunitense Ryan Cochran-Siegle (+0″13), terzo Marco Odermatt (+0″28). Sesto posto per Giovanni Franzoni (+0.63), undicesimo Christof Innerhofer, arrivato con un ritardo di 1″18. Ventiquattresima posizione per Mattia Casse, a +2″09. Dominik Paris non ha concluso la sua prova a causa di un problema allo sci destro: poco prima del primo rilevamento cronometrico, l’azzurro ha perso l’aggancio sbilanciandosi in curva.

