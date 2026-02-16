Olimpiadi, una tifosa Usa in coda per i souvenir: “Adoro Milano”

Milano, 16 feb. (askanews) – “La coda più corta che ho visto in 4 giorni”. A volte un negozio di souvenir olimpici si sceglie così a Milano. O almeno così lo ha scelto questa tifosa statunitense che ha deciso di venire in Italia per Milano Cortina 2026 per supportare gli atleti del team Usa e di raccontare ad askanews la sua esperienza. “Mi piace il pattinaggio artistico, il pattinaggio di velocità e l’hockey. Penso che sia stato incredibile. È la mia prima volta, la prima per entrambi, e ci siamo divertiti un mondo”. Ed è anche la prima volta a Milano? “No, non è la prima volta a Milano. Adoro Milano. Bellissima città”. Quindi, siete in coda e cosa comprerete? “È la coda più corta che ho visto in quattro giorni. Non lo so, sai? Probabilmente delle felpe, sicuramente uno dei poster. Non lo so, non si sa mai. Verrà fuori dalla carta di credito. Potrebbe essere una follia”. E per quanto tempo rimarrete a Milano? “Resteremo fino a giovedì”.