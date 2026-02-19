Manganiello arbitra Lecce-Inter, a Doveri Juventus-Como: le designazioni della 26esima giornata

ROMA (ITALPRESS) – Sarà Gianluca Manganiello a dirigere Lecce-Inter, match in programma sabato 21 febbraio alle 18 e valido per la 26esimima giornata del campionato di serie A. Con il fischietto della sezione di Pinerolo, ci saranno gli assistenti Rossi e Dei Giudici, il quarto ufficiale di gara Dionisi e gli arbitri Var Paterna e Aureliano. Sempre sabato, alle 15, si giocherà Juventus-Como, gara affidata a Daniele Doveri di Roma, mentre chiuderà il programma di sabato Cagliari-Lazio, gara fissata per le 20.45 e che sarà diretta da Antonio Rapuano di Rimini.

Il 26° turno sarà aperto dall’anticipo di venerdì sera (ore 20.45) tra Sassuolo e Verona e sarà arbitrato da Livio Marinelli di Tivoli. Tra i big-match della giornata spicca Atalanta-Napoli, in programma domenica alle 15. L’arbitro della sfida di Bergamo tra la Dea di Palladino e i campioni d’Italia di Conte sarà Daniele Chiffi di Padova.

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA 26ESIMA GIORNATA

Sassuolo – Verona (20/02, ore 20.45) arbitro: Marinelli di Tivoli

Juventus – Como (21/02, ore 15) arbitro: Doveri di Roma

Lecce – Inter (21/02, ore 18) arbitro: Manganiello di Pinerolo

Cagliari – Lazio (21/02, ore 20.45) arbitro: Rapuano di Rimini

Genoa – Torino (ore 12.30) arbitro: Guida di Torre Annunziata

Atalanta – Napoli (ore 15) arbitro: Chiffi di Padova

Milan – Parma (ore 18) arbitro: Piccinini di Forlì

Roma – Cremonese (ore 20.45) arbitro: Di Bello di Brindisi

Fiorentina – Pisa (23/02, ore 18.30) arbitro: Mariani di Aprilia

Bologna – Udinese (23/02, ore 20.45) arbitro: Marcenaro di Genova

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).