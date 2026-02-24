“Costanera”, primo ciak per film di Concari con Celeste Dalla Porta

Roma, 24 feb. (askanews) – Sono iniziate lunedì 23 febbraio e si svolgeranno tra Lazio, Puglia e Uruguay le riprese di “Costanera”, il musical e coming of age, opera prima di Mauro Diéz Concari, prodotto da Minerva Pictures in coproduzione con Nadador Cine (Uruguay) e Agresywna Banda (Polonia) e in collaborazione con Rai Cinema.

Un esordio dal respiro internazionale che intreccia jazz, amore e talento in un racconto di formazione sospeso tra due continenti. Il film vede nel cast Celeste Dalla Porta, alla sua seconda interpretazione dopo il folgorante esordio in Parthenope di Paolo Sorrentino, Michele Sallicandro (I bastardi di Pizzofalcone), Cecilia Bertozzi (Comandante, Call My Agent 2), Fabrizio Ferracane e l’attore argentino Marcelo Subiotto (Miglior Attore al Festival di San Sebastian per Puan, Netflix’s The Eternaut, The Message, Gran premio della Giuria alla Berlinale 2025).

La colonna sonora originale è composta e firmata da Raphael Gualazzi, tra i jazzisti contemporanei più importanti a livello europeo.

Protagonista della storia è Diego, giovane trombettista talentuoso ma irrequieto, che decide di lasciare Roma e la fidanzata Alice per raggiungere il suo mentore Nacho in Argentina. Ad aspettarlo, dall’altra parte del mondo, non ci sono né contratti né certezze. Diego parte perché vuole provare a fare davvero il musicista, mettendosi in ascolto del proprio talento e misurandosi con quella scelta senza più alibi. Il viaggio si rivela presto più esistenziale che professionale. A Buenos Aires, Diego entra in contatto con un ambiente nuovo, fatto di serate piene di musica, colori e improvvisazioni febbrili, ma soprattutto ritrova l’amore in Camila, una giovane aspirante traduttrice che lo travolge completamente. Anche grazie a lei, le domande che lo accompagnavano da tempo diventano centrali e trovano risposte per molti versi inattese.

“Costanera” racconta il percorso di un giovane che cerca di essere all’altezza dell’idea che ha di sé. Per Diego il jazz è una passione sconfinata, una vera e propria ossessione: tutto nella sua vita ruota attorno a questo. All’inizio suonare è anche un modo per sentirsi qualcuno, per darsi un’identità precisa. Con il tempo la musica cambia significato: non è più solo ciò che lo definisce, ma qualcosa di cui ha davvero bisogno.

Con Costanera, co-scritto con Enrico Minto e Elena Tramonti, Mauro Diéz Concari (2000), giovane regista italo-spagnolo diplomato al CSC, firmerà un’opera prima viva e gioiosa, che fonderà musical e racconto intimo, costruendo un debutto pieno di colori e movimento, capace di trasformare il viaggio di un giovane artista in una riflessione universale sulla ricerca di sé, del proprio talento e del proprio posto nel mondo.

Prodotto da Gianluca Curti, Andrea Curti e Santo Versace per Minerva Pictures. Le riprese termineranno il 10 aprile 2026.