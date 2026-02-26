X
L.elettorale, Donzelli: pronti a dialogo, critica preconcetta opposizioni

| 26 Febbraio 2026 14:29 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 26 feb. (askanews) – “Sorrido a leggere le opposizioni che criticano la legge elettorale prima ancora che sia depositata, come quando criticano la finanziaria a luglio che viene depositata a ottobre. Questo dimostra che è una critica preconcetta. Dopo che avremo depositato il testo saremo pronti a dialogare con chiunque per migliorarlo”. Lo ha detto il responsabile Organizzazione di Fdi, Giovanni Donzelli, parlando con i giornalisti alla Camera.

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

