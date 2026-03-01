MotoGp, Bezzecchi trionfa in Thailandia, Marquez ko per foratura

Roma, 1 mar. (askanews) – Dominio totale di Marco Bezzecchi nel Gran Premio di Thailandia. Il pilota dell’Aprilia Racing comanda dalla prima all’ultima curva al Chang International Circuit e vince con oltre cinque secondi di vantaggio su Pedro Acosta, mentre Raul Fernandez chiude terzo. Alla fine è dominio Aprilia con quattro moto di Noale nelle prime cinque.

Bezzecchi scatta bene, mantiene la testa alla partenza e da subito impone il ritmo. Giro dopo giro allunga: prima un secondo, poi due, poi oltre tre secondi e mezzo. A dieci tornate dalla fine il margine è già incolmabile. Gestisce senza sbavature, non commette errori e negli ultimi giri controlla, mentre alle sue spalle infuria la battaglia per il podio.

Acosta nel finale supera Raul Fernandez e si prende la seconda posizione. Fernandez prova a resistere nonostante un problema alla spalla accusato in mattinata, ma deve accontentarsi del terzo posto. Subito dietro è festa Aprilia: Jorge Martin è quarto e Ai Ogura quinto, con quattro RS-GP nelle prime cinque posizioni.

Il colpo di scena arriva a sei giri dalla fine: Marc Marquez, mentre è quarto e in piena corsa per il podio, fora la gomma posteriore. La sua moto perde rendimento, è costretto a rallentare e poi al ritiro. Poco dopo cade anche Alex Marquez, bandiera gialla e finale amaro per i due fratelli. Gara complicata per Francesco Bagnaia: resta a lungo nelle retrovie, perde posizioni nella seconda metà di gara e chiude nono.

A Buriram, sotto i 35 gradi e con il 40% di umidità, Bezzecchi firma così una prova di forza: domina dall’inizio alla fine e lancia un segnale chiaro al campionato.