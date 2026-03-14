Ciclismo, Tirreno-Adriatico: Isaac del Toro vince a Camerino

Roma, 14 mar. (askanews) – Isaac Del Toro si prende di forza la tappa di Camerino, la più complicata di questa Tirreno-Adriatico, staccando nel finale il norvegese Johannessen e lo statunitense Jorgenson e legittimando la leadership nella classifica generale. Gli applausi più sinceri li ha strappati Giulio Pellizzari che ha tentato nel finale la prova di forza, scattando sulle strade di casa per cercare di mettere in difficoltà il messicano della UAE Team Emirates. Pellizzari ha chiuso quarto salvando così la seconda piazza nella classifica generale a 42″ dal Del Toro. Quinto e soddisfatto Giulio Ciccone. Domani settima e ultima tappa: la Civitanova Marche-San Benedetto del Tronto: 142 km con un solo GPM da scalare (nella prima parte di un percorso che poi diventa totalmente piatto), per 1.100 metri di dislivello, in cui apparentemente ci sarà poco margine per stravolgere ancora la classifica generale: l’impressione è che potrebbero cambiare alcune posizioni di rincalzo, forse anche le restanti del podio, ma è ormai certa quella di un Del Toro che, oltre a una gran gamba, ha mostrato anche tanta maturità e forza mentale.