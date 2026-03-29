Formula1, Antonelli: “Ora Sinner vinca a Miami”

Roma, 29 mar. (askanews) – Kimi Antonelli, dopo il successo in F1 a Suzuka, manda un messaggio a Sinner, che sarà impegnato nella finale dell’Atp Miami, e agli italiani della MotoGP che correranno ad Austin: “Ho mandato un messaggio ieri sera a Jannik augurandogli il meglio, adesso spero che riesca a vincere la finale e gli auguro veramente tutto il meglio. E così in MotoGP a Bezzecchi, a Pecco e a tutti gli italiani. Anche se sarò in volo, farò il tifo”.