Italia, Gattuso: “Abbiamo un Paese sulle spalle”

Roma, 31 mar. (askanews) – Il commissario tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, carica l’Italia alla vigilia della sfida decisiva contro la Bosnia per l’accesso ai Mondiali. “Gli occhi dei ragazzi che ho incrociato sono buoni, l’ambiente è positivo. Ci giochiamo una partita importante e l’abbiamo preparata bene”, ha detto alla Rai.

Gattuso ha sottolineato la difficoltà dell’avversario: “La Bosnia è forte, ha tecnica e fisicità. Dovremo tenere botta nei primi 10-15 minuti e ribattere colpo su colpo. Bisognerà saper soffrire”. Il ct ha poi richiamato l’attenzione anche sull’aspetto disciplinare, invitando i suoi a non reagire alle provocazioni e a mantenere lucidità.

Non manca la componente emotiva: “I ragazzi vogliono andare al Mondiale e, quando i risultati non arrivano, soffrono in silenzio. Ti posso assicurare che faranno di tutto: c’è gente che darebbe la vita e l’anima per questo obiettivo”.

Infine il peso della responsabilità: “Ti senti un Paese sulle spalle, è diverso rispetto a quando ero calciatore. Anche la mia famiglia vive queste emozioni: mi sono sempre vicini”.