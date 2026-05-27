Elezioni in Basilicata, Bardi incontrerà i nuovi sindaci

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Il presidente della regione Basilicata, Vito Bardi, incontrerà tutti i sindaci eletti nell’ultima tornata elettorale. «Opereremo in sinergia per affrontare le sfide che ci attendono»

Domani, giovedì 28 maggio 2026, alle 11, il Presidente Vito Bardi incontrerà nella sala Verrastro i sindaci neoeletti nelle ultime consultazioni elettorali.

Un appuntamento istituzionale che vuole tracciare fin da subito una linea di continuità e collaborazione tra la Regione e le amministrazioni locali. «Amministrare un Comune è un compito di grande responsabilità, un servizio quotidiano e instancabile a favore dei cittadini e del territorio. Sono certo che opereremo in totale sinergia per affrontare le sfide che attendono la nostra Basilicata, mettendo sempre al centro il bene comune».

BARDI INCONTRA I SINDACI ELETTI

Il Presidente sottolinea il positivo riscontro della partecipazione democratica. «In un momento storico in cui spesso si registra un distacco dalla vita pubblica, la risposta dei lucani è stata un segnale forte e chiaro di maturità democratica e di profondo attaccamento alle proprie radici. I cittadini hanno dimostrato di voler essere protagonisti del futuro delle proprie comunità».

PIPPONZI: «UN PLAUSO ALLE DONNE SINDACO E CONSIGLIERE ELETTE»

«Auguro buon lavoro ai sindaci eletti in quest’ultima tornata elettorale. Un plauso particolare alle donne che guideranno i Comuni di Cersosimo, Corleto Perticara, Salandra e Tursi e a tutte le consigliere elette di cui una parte sarà ulteriormente valorizzata nella composizione delle giunte». Così la consigliera regionale di parità, Ivana Pipponzi, commentando i risultati del voto. «Sempre più donne sono individuate per competere alla carica di sindaco. Addirittura – aggiunge Pipponzi – in un Comune lucano abbiamo assistito a una competizione tutta al femminile per l’elezione a primo cittadino».

«Il punto di vista delle donne non è un semplice adeguamento normativo al principio del rispetto delle “quote rosa” ma un valore aggiunto alle scelte politiche e di gestione del territorio. Invito, perciò, i sindaci eletti a comporre le giunte valorizzando la presenza delle donne, come stabiliscono le norme che obbligano a prevedere la rappresentanza di genere. Il punto di vista della componente femminile, è ampiamente dimostrato, garantisce – conclude – una visione fondamentale per portare avanti l’attività amministrativa insieme a quella necessaria sensibilità paritaria fondamentale per assicurare ai cittadini la piena partecipazione alla vita pubblica».