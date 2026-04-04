Calcio, risultati Serie A. Sassuolo vittoria salvezza

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Roma, 4 apr. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 30esima giornata di serie A:
31esima giornata
Sassuolo-Cagliari 2-1, ore 18 Verona-Fiorentina, ore 20.45 Lazio-Parma; domenica 5 aprile ore 15
Cremonese-Bologna, ore 18 Pisa-Torino, ore 20.45 Inter-Roma lunedì 6 aprile ore 12.30 Udinese-Como, ore 15 Lecce-Atalanta ore 18 Juventus-Genoa, ore 20.45 Napoli-Milan.
Classifica: Inter 69, Milan 63, Napoli 62, Como 57, Juventus, Roma 54, Atalanta 50, Lazio 43, Bologna, Sassuolo 42, Udinese 39, Parma 34, Torino, Genoa 33, Cagliari 30, Fiorentina 29, Lecce, Cremonese 27, Verona, Pisa 18.
32esima giornata
Venerdì 10 aprile ore 20.45 Roma-Pisa. Sabato 11 aprile, ore 15 Cagliari-Cremonese e Torino-Verona; ore 18 Milan-Udinese; ore 20.45 Atalanta-Juventus. Domenica 12 aprile, ore 12.30 Genoa-Sassuolo; ore 15 Parma-Napoli; ore 18 Bologna-Lecce; ore 20.45 Como-Inter. Lunedì 13 aprile ore 20.45 Fiorentina-Lazio.
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