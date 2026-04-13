Le Bambole di Pezza ripartono dai live col nuovo “Club Tour 2026”

Milano, 13 apr. (askanews) – Ripartono dai club e da quella dimensione fisica che da sempre è la loro casa naturale. Le Bambole di Pezza inaugurano il nuovo “Club Tour 2026” il 15 aprile al Fabrique con una grande festa, primo appuntamento di una serie di date che arriva poche settimane dopo il Festival di Sanremo e a ridosso dell’uscita del nuovo album “5”, pubblicato il 27 marzo per EMI/Universal Music.

Il live di apertura al Fabrique si annuncia come un vero e proprio evento-manifesto, con una serie di ospiti che raccontano bene la rete di connessioni costruita dal gruppo negli ultimi anni: da J-Ax, con cui hanno firmato il singolo “Cresciuti male”, a Cristina D’Avena, protagonista insieme a loro della cover “Occhi di gatto” presentata proprio a Sanremo 2026. E ancora la giovane cantautrice voce della nuova generazione, Mille, già presente nell’album “Wanted” nel brano “Atlantide”, e Jo Squillo, al fianco della band in “Non sei sola”, traccia simbolo della loro attenzione ai temi sociali e alla violenza contro le donne.

Un parterre che non è semplice celebrazione, ma dichiarazione di intenti: le Bambole di Pezza arrivano al tour dopo mesi di visibilità mainstream senza rinunciare alla propria natura.

Dopo il successo registrato nel precedente tour nei club, la band torna così nei live indoor con uno spettacolo che promette energia, identità e partecipazione, riportando il racconto collettivo costruito sul palco dell’Ariston dentro spazi più ravvicinati, dove il contatto con il pubblico diventa centrale. Un ritorno alle origini, ma con una consapevolezza nuova: quella di una band che, dopo Sanremo, rilancia la propria identità, portandola esattamente dove è nata: sotto un palco, tra distorsioni e corpi in movimento.

Le date del “Club Tour 2026”, prodotto e organizzato da Friends and Partners e Color Sound, sono:

15 aprile – Milano, Fabrique

21 aprile – Firenze, Viper

23 aprile – Padova, Hall

28 aprile – Torino, Concordia

6 maggio – Bologna, Estragon

7 maggio – Roma, Atlantico

9 maggio – Napoli, Casa della Musica