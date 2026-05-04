Cinema, a “Buen Camino” con Checco Zalone il David dello Spettatore

Roma, 4 mag. (askanews) – “Buen Camino” di Gennaro Nunziante, protagonista Checco Zalone, si aggiudica il David dello Spettatore. Il riconoscimento premia il film italiano, uscito entro il 31 dicembre 2025, che ha totalizzato il maggior numero di spettatori e presenze al 28 febbraio 2026. Sulla base dei dati forniti da Cinetel, “Buen Camino”, scritto da Luca Medici (Checco Zalone) e Gennaro Nunziante, ha totalizzato, nel suddetto periodo, 9.537.800 spettatori.

Il David dello Spettatore sarà assegnato mercoledì 6 maggio nell’ambito della cerimonia di premiazione in diretta, in prima serata su Rai 1, dagli studi di Cinecittà e trasmessa in 4K (sul canale Rai4K, numero 210 di Tivùsat). La conduzione dell’edizione 2026 è affidata a Flavio Insinna e Bianca Balti. La serata sarà trasmessa in diretta anche su Rai Radio2 e sarà disponibile sulla piattaforma di RaiPlay. Tra i riconoscimenti già annunciati della 71esima edizione dei Premi David di Donatello, il Premio alla Carriera a Gianni Amelio, il David Speciale a Bruno Bozzetto, il Premio Speciale Cinecittà David 71 a Vittorio Storaro e il David come Miglior Film Internazionale a One Battle After Another (Una battaglia dopo l’altra) di Paul Thomas Anderson.