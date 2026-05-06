Carburanti, prezzo benzina al massimo da due anni e mezzo

Roma, 6 mag. (askanews) – Continua a salire il prezzo della benzina, spinto, oltre che dall’aumento delle accise, anche dalle quotazioni internazionali: questa mattina il prezzo medio nazionale alla pompa tocca il massimo da oltre due anni e mezzo, dall’11 ottobre 2023. Sostanzialmente stabile invece il gasolio.

Questa mattina 6 maggio la benzina self service sulla rete stradale è a 1,934 euro/litro (+8 millesimi rispetto a ieri), gasolio a 2,042 euro/litro (-1). Il Gpl è a 0,821 euro/litro (+1), il metano a 1,572 euro/kg (-1). In autostrada, la benzina self è a 1,989 euro (+8), il diesel a 2,112 euro (-2), il Gpl a 0,928 euro (+1) e il metano a 1,594 euro (invariato).

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati del gasolio.

Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 20mila punti vendita che comunicano i prezzi all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 1,928 euro/litro (compagnie 1,936, pompe bianche 1,912), diesel self service a 2,046 euro/litro (compagnie 2,050, pompe bianche 2,038). Benzina servito a 2,060 euro/litro (compagnie 2,104, pompe bianche 1,978), diesel servito a 2,183 euro/litro (compagnie 2,225, pompe bianche 2,106). Gpl servito a 0,827 euro/litro (compagnie 0,840, pompe bianche 0,813), metano servito a 1,573 euro/kg (compagnie 1,571, pompe bianche 1,574), Gnl 1,514 euro/kg (compagnie 1,530 euro/kg, pompe bianche 1,501 euro/kg).

Sulla benzina self service Eni è a 1,950 euro/litro (2,152 il servito); IP a 1,936 (2,097 servito); Q8 a 1,936 (2,083 servito); Tamoil a 1,935 (2,006 servito); sul gasolio self service Eni è a 2,045 (2,254 servito); IP a 2,060 (2,228 servito); Q8 a 2,053 (2,219 servito) e Tamoil a 2,043 (2,125 servito).