Matthew Modine ai David: “Girerò un film in Italia fino a settembre”

Roma, 6 mag. (askanews) – Matthew Modine ospite ai 71esimi David di Donatello, negli Studi di Cinecittà. L’attore americano ha raccontato il suo legame con l’Italia e con il cinema italiano, da De Sica a Fellini fino a Matteo Garrone, definendo “Io Capitano” un film “brillante”. Modine ha ricordato anche l’amicizia con Mel Gibson, con cui lavorò nel film “Mrs. Soffel”, uscito in Italia come “Fuga d’inverno”, e ha annunciato che resterà in Italia fino a settembre per dirigere un film scritto da lui, “Splendid Thing”.”Oh, sono sempre, sempre onorato di venire in Italia e partecipare a ogni tipo di evento, sai, è il posto più bello del mondo”, dice l’attore. E alla domanda se è un grande fan del cinema italiano replica: “Assolutamente. Sì. Voglio dire, per molti versi, il cinema è un’invenzione degli italiani, sai, da De Sica a Fellini a Matteo Garrone. Sì. Intendo dire, e Io Capitano è un film davvero brillante, brillante. Sì”.”Spero che le piaccia – dice l’intervistatrice – Stasera camminerà attraverso il set di Roma”- Sì, è fantastico. Mel Gibson ed io siamo vecchi amici. Abbiamo lavorato insieme molto tempo fa in un film intitolato Mrs. Soffel. Quindi è meraviglioso. E sono molto felice di annunciare che rimarrò in Italia fino a settembre per lavorare a un film che ho scritto e che sto dirigendo”. Il titolo? “Splendid thing”.”Spero di riuscire a “rubare” qualcuno di questi set e a poter filmare sui set”, conclude l’attore.