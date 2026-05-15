Hantavirus, il Ministero della Salute conferma: “Non risultano casi registrati in Italia”

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero della Salute rende noto che allo stato attuale, non risultano casi registrati sul territorio nazionale di Hantavirus. L’ipotetica eventuale insorgenza richiede comunque indicazioni di cosiddetta preparedness e di coordinamento. Il Ministero, dando notizia di circolare inviata oggi e pubblicata sul suo sito, con indicazioni tecnico-operative per la gestione di eventuali casi di Hantavirus, ricorda altresì che il rischio connesso al virus resta molto basso in Europa e, dunque, anche in Italia.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).