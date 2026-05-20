Arriva From the Rooftop 3, Coez registra in presa diretta

Milano, 19 mag. (askanews) – Venerdì 22 maggio torna From the Rooftop. Il format cult di Coez arriva in una terza inedita versione ed è anticipato dalla pubblicazione sul suo profilo Instagram e su YouTube della versione integrale di Faccio un casino e di Quelli come me.

Diventato nel tempo una delle espressioni artistiche più riconoscibili e autentiche del percorso di Coez, a quasi dieci anni dalla sua nascita, dopo il secondo capitolo pubblicato nel 2022, il progetto prosegue la sua evoluzione con From the Rooftop 3, come sempre registrato interamente in presa diretta, questa volta a Firenze, che tra l’altro sarà la città che ospiterà la partenza del nuovo tour dell’artista romano.

Nato come progetto video parallelo e più intimo rispetto alle produzioni principali di Coez, diventato poi anche un album, From The Rooftop prende forma dall’idea di spogliare le canzoni della loro veste originale per portarle verso una dimensione alternativa. From The Rooftop negli anni ha definito alcuni elementi ormai centrali nel format: ogni edizione contiene brani cult riarrangiati tratti del suo repertorio, almeno due cover, tra cui una appartenente alla scena rap, affiancata da reinterpretazioni più indie e cantautorali, e dal secondo capitolo in poi da collaborazioni inedite. Un equilibrio che riflette le due anime musicali dell’artista e che, con questo nuovo volume, rappresenta un ulteriore passo nell’evoluzione di un progetto che continua a rinnovarsi senza perdere la propria coerenza artistica e sonora. Confermando, infatti, tutti gli elementi dei precedenti capitoli, apre ad una novità: canzoni nuove direttamente in versione “Rooftop”.

From the Rooftop 3 vedrà al suo interno Niente da nascondere, il primo inedito presente nella tracklist, seguito da Faccio un casino, canzone certificata sei volte disco di platino, e dal brano Blatte in duetto con Colombre. La tracklist contiene inoltre Cielo di sabbia, brano culto tra i fan tratto da “Fenomeno Mixtape”, che lascia poi spazio al secondo duetto del progetto sulle note del mashup Parla piano/You Are My Lady, cantato nella versione originale da La Pina con Giuliano Palma, reinterpretato in duetto con California. La tracklist continua con Quelli come me, brano recentemente nato dalla collaborazione con Juli, continua con la versione “Rooftop” di Ci vuole una laurea, singolo pubblicato in occasione della collaborazione con Zerocalcare per la sua serie Netflix “Due Spicci” e si chiude con una nuova interpretazione di Le parole più grandi, riproposta a oltre dieci anni dalla sua prima pubblicazione, a coronare il legame tra passato e presente all’interno di un progetto che continua a reinventarsi mantenendo intatta la propria identità.

From The Rooftop 3 è prodotto e arrangiato da Colombre, mixato e masterizzato da David “dvd” Matteucci. I video sono stati girati da Tommaso Biagetti, Giovanni Macedonio e Borotalco TV e registrati presso il Grand Hotel Baglioni di Firenze.

Questa nuova release arriva subito dopo la pubblicazione del brano Ci vuole una laurea (from the Netflix Series “Due Spicci”), il nuovo singolo di Coez presente nel trailer e nella colonna sonora della nuova serie di animazione “Due Spicci” creata, scritta e diretta da Zerocalcare, prodotta da Movimenti Production, parte di Banijay Kids & Family, in collaborazione con BAO Publishing che arriverà, solo su Netflix, il 27 maggio.

I prossimi mesi vedranno inoltre COEZ live in alcune delle più suggestive location open air d’Italia con COEZ LIVE 2026 – From the Rooftop, portando nella dimensione live il suo progetto From the Rooftop. Il format approderà in location dall’atmosfera unica che diventeranno specchio delle canzoni, costruite in modo essenziale e diretto, creando una dimensione familiare con il pubblico.

Coez live 2026 – From the Rooftop, prodotto da Vivo Concerti, arriva dopo il successo del tour dello scorso autunno, che lo ha visto protagonista di numerosi live nei principali palazzetti d’Italia. Il tour prenderà il via con i due sold out dell’8 e il 9 luglio all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze, per poi proseguire l’11 luglio all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei (NA), il 16 luglio al Lake Sound Park di Cernobbio (CO), il 18 luglio al No Borders Music Festival ai Laghi di Fusine di Tarvisio (UD), il 22 luglio in Piazza dei Cavalieri a Pisa, il 25 e il 26 luglio all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS, sold out), il 30 luglio in Piazza Monastero Colonna a Trani (BAT), l’1 e il 2 agosto nuovamente all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS) (prima data sold out), il 4 agosto alla Rocca Maggiore di Assisi, il 28 agosto a Palazzo Te di Mantova, il 2 e il 3 settembre allo Sferisterio di Macerata (seconda data sold out), il 5 e il 6 settembre al Teatro Romano di Verona (prima data sold out), il 10 settembre al Teatro Antico di Taormina (ME) per concludersi il 12 e 13 settembre al Teatro di Verdura di Palermo (prima data sold out).