Ciclismo, Ganna domina la crono al Giro

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Roma, 19 mag. (askanews) – Spettacolo nella 10ª tappa del Giro d’Italia 2026, la cronometro individuale Viareggio-Massa di 42 chilometri, dominata da Filippo Ganna con il tempo di 45’53”.
Il corridore piemontese, soprannominato la “locomotiva di Verbania”, ha imposto un ritmo irraggiungibile per tutti gli avversari, firmando una prestazione monstre che gli consente di eguagliare Eddy Merckx a quota sette vittorie nelle cronometro al Giro d’Italia, secondo solo a Francesco Moser (12 successi). Una prova di forza che conferma la sua superiorità nella disciplina contro il tempo e che segna anche un nuovo riferimento prestazionale per le lunghe distanze.
Alle spalle di Ganna si piazza Thymen Arensman, autore di una prova brillante e secondo al traguardo con un ritardo di 1’54”, davanti a Rémi Cavagna e Sjoerd Bax. In quinta posizione Derek Gee, mentre Giulio Pellizzari chiude 18°.
Alle spalle della tappa, la classifica generale resta però aperta. Afonso Eulálio conserva la Maglia rosa nonostante una giornata difficile, perdendo circa due minuti da Jonas Vingegaard, apparso non al meglio ma comunque in grado di guadagnare terreno. Il portoghese chiude con 50’50” e mantiene il simbolo del primato per soli 27 secondi sul danese.
Più staccati gli altri uomini di classifica: Felix Gall vive una giornata complicata, mentre Ben O’Connor e Jai Hindley limitano i danni. Buona la prova di Michael Storer, mentre Giulio Pellizzari, condizionato anche da recenti problemi fisici, difende la posizione chiudendo nelle retrovie della top 20.
In classifica generale Eulálio guida con 39:40:34, seguito da Vingegaard a 27 secondi, poi Arensman a 1’57”, Felix Gall a 2’24” e O’Connor a 2’48”. Più staccati Hindley, Storer e Pellizzari, che resta in top 10 ma con margini ridotti.
La cronometro di Viareggio-Massa ha così ridisegnato gli equilibri del Giro, confermando Ganna come uomo simbolo delle prove contro il tempo e riaprendo la battaglia per la Maglia rosa in vista delle prossime tappe decisive.
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