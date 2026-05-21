Ue alza stima inflazione Italia 2026 al 3,2%, taglia 2027 a 1,8%

Roma, 21 mag. (askanews) – La Commissione europea ha drasticamente rivisto al rialzo le previsioni di inflazione per l’Italia, a riflesso dello shock energetico innescato dalla guerra in Iran. Ora stima un più 3,2% dei prezzi al consumo sull’insieme di quest’anno, una crescita quasi doppia rispetto al più 1,7% del 2025, ma per il 2027 è atteso un netto calmieramento della dinamica, al più 1,8%. Nelle previsioni di sei mesi fa, Bruxelles stimava l’inflazione 2026 all’1,3% e quella del prossimo anno al 2%.