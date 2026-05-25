CCNL, la sfida dell’equivalenza sui contratti di lavoro

Roma, 25 mag. (askanews) – Durante il Festival del Lavoro tenutosi a Roma, è stato presentato all’interno del Centro Congressi La Nuvola “CCNL Equivalenti”, il volume nato per offrire ai professionisti, alle imprese e agli operatori una guida chiara e trasparente su come leggere un contratto collettivo e cosa pretendere dallo stesso. In un momento storico dove soprattutto il settore lavoro attraversa una forte perturbazione, diventa di fondamentale importanza avere ben chiaro quali sono le condizioni e le tutele in un rapporto lavorativo.L’intervista a Andrea Cafà, presidente CIFA Italia e presidente di FonARCom: “Il libro ha un duplice obiettivo, il primo è quello di dare una corretta informazione ad HR, amministrazioni pubbliche, stazioni appaltanti, imprenditori, consulenti, professionisti, addetti ai lavori per capire come si realizza un’equivalenza tra un contratto collettivo e un altro richiesto dalla legge del Codice Appalti. Oltre a questa spiegazione, dove serviva un caso pratico, abbiamo messo in comparazione il nostro CCNL intersettoriale Commercio Terziario Distribuzione Servizi e Pubblici Esercizi in comparazione con un contratto leader.”Il libro, che analizza il lato giuridico dei contratti di lavoro collettivi, non esaurisce qui le sue finalità. Esso diviene uno strumento per operatori economici ed HR manager, che vengono chiamati a documentare l’effettiva equivalenza delle tutele.Il commento di Paolo Pizzuti, professore di diritto del lavoro presso l’università del Molise:”Il messaggio è che la contrattazione collettiva è un riferimento importante per tutelare il lavoro, i lavoratori e i contratti collettivi che hanno questo compito sono quelli comparativamente più rappresentativi, ma non solo, anche quelli che hanno un contenuto uguale, analogo, equivalente ai primi, questo consente di tutelare il pluralismo sindacale perché la nostra Costituzione impone che qualunque sindacato possa esprimersi attraverso il principale strumento che è il contratto collettivo, se però il contratto collettivo rispetta quelli che sono gli standard tutelanti, quindi la rappresentatività è importante ma è più importante e decisivo il contenuto del contratto”.Le parole di Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale della Confsal:”Attraverso l’equivalenza noi puntiamo all’affermazione di una contrattazione collettiva che porta ai lavoratori miglioramenti economici anche rispetto alla contrattazione di riferimento”.Riflessione sulle dinamiche industriali, analisi giuridica e utilizzo degli strumenti operativi. Il libro prova a unire le tre tematiche e lancia un messaggio chiaro: quando si firma un contratto, è bene porre particolare attenzione ad elementi quali retribuzione, orario, part-time, malattia, maternità; verificando al contempo tutele economiche e normative equivalenti, senza farsi condizionare dalla fama delle sigle.