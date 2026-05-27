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Bandiere Verdi 2026: la Puglia mantiene 13 spiagge ideali per famiglie secondo i pediatri. Ecco quali sono e i criteri del riconoscimento

Sono 164 le Bandiere verdi assegnate nel 2026 alle località balneari ideali per bambini e famiglie. Il riconoscimento, basato sulle indicazioni di 3.238 pediatri italiani e stranieri, premia spiagge con acqua bassa, sicurezza, servizi e spazi adeguati.

L’annuncio è arrivato da Modica, in Sicilia, durante un incontro istituzionale coordinato dal pediatra Italo Farnetani, fondatore dell’iniziativa.

A livello nazionale, l’Italia raggiunge quota 153 località premiate, con la Calabria in testa (22 vessilli), seguita dalla Sicilia (19). La Puglia si conferma tra le regioni più family friendly, classificandosi al quarto posto a pari merito con le Marche con 13 spiagge.

LE BANDIERE VERDI IN PUGLIA

Sono 13 le località pugliesi premiate nel 2026, distribuite lungo tutta la costa regionale: Fasano (Brindisi). Gallipoli (Lecce). Marina di Ginosa (Taranto). Marina di Lizzano (Taranto). Margherita di Savoia (BAT). Melendugno (Lecce). Ostuni (Brindisi). Otranto (Lecce). Polignano a Mare (Bari) – Cala Fetente, Cala Ripagnola, Cala San Giovanni. Porto Cesareo (Lecce). Rodi Garganico (Foggia). Marina di Pescoluse (Salve, Lecce). Vieste (Foggia)

Si tratta di località che da anni rappresentano un punto di riferimento per il turismo familiare, grazie a fondali bassi, spiagge ampie e servizi dedicati ai più piccoli.

I CRITERI DEI PEDIATRI

Il riconoscimento delle Bandiere verdi si distingue per la sua base scientifica e indipendente. I pediatri valutano diversi fattori: Acqua limpida e fondali bassi che non diventano subito profondi. Ampi spazi tra gli ombrelloni. Presenza di bagnini e sicurezza. Servizi per famiglie, aree gioco e ristorazione. Contesto vivace, adatto alla socializzazione dei bambini

Secondo Farnetani, non conta solo la sicurezza, ma anche la qualità dell’esperienza: spiagge “vive”, capaci di stimolare lo sviluppo psicoaffettivo dei più piccoli.

LE NOVITÀ 2026

Tra le nuove località premiate figurano Modica (Sicilia), Campomarino (Molise) e Sellia Marina (Calabria). A livello internazionale, entrano per la prima volta tre spiagge del Gambia, segno dell’espansione globale del progetto.

La cerimonia ufficiale di consegna si terrà l’11 luglio 2026 a Termoli.

RICONOSCIMENTO STRATEGICO PER IL TURISMO PUGLIESE

La conferma delle 13 Bandiere verdi rappresenta un elemento chiave per il turismo estivo in Puglia. Il marchio, riconosciuto a livello internazionale, rafforza l’attrattività della regione per famiglie con bambini, un segmento sempre più rilevante per l’economia locale.

La presenza di servizi, sicurezza e qualità ambientale rende le coste pugliesi una scelta privilegiata per vacanze a misura di famiglia, consolidando il posizionamento della regione tra le mete balneari più apprezzate d’Italia.