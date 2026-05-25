Milano, 25 mag. (askanews) – Per la prima volta insieme un trio che già si preannuncia iconico: Guè, TonyPitony e Shablo annunciano il singolo Cadillac, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 29 maggio 2026.

Cadillac, nasce come un dialogo a tre voci in cui scrittura, interpretazione e produzione si intrecciano. È una corsa all’ultimo centimetro, in cui ogni barra diventa parte di una sfida condivisa e ogni dettaglio ridefinisce i confini della collaborazione. Il brano unisce il meglio dei tre mondi: il carisma e il savoir faire delle rime Gué, la raffinatezza delle produzioni di Shablo, il sound e l’ironia inconfondibile di TonyPitony. Tre artisti che hanno segnato, ciascuno a modo proprio, l’immaginario della musica italiana si incontrano in un brano destinato a lasciare il segno.