Confitarma riunisce a Brindisi il Consiglio Generale

BRINDISI (ITALPRESS) – Si è svolto a Brindisi il Consiglio Generale di Confitarma, nuova tappa del percorso nelle principali città portuali italiane promosso per celebrare i 125 anni dell’Associazione.

Dopo gli appuntamenti di Ravenna e Genova, Confitarma approda nel cuore del Mezzogiorno d’Italia, ospitata presso le sedi operative dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e dell’impresa associata Fratelli Barretta Domenico e Giovanni Srl.

Tra i presenti alla sessione pubblica del Consiglio: il Sindaco del Comune di Brindisi Giuseppe Marchionna, il Prefetto di Brindisi Guido Aprea, il Comandante della Seconda Divisione Navale di Taranto Ammiraglio di Divisione Andrea Ventura, il Comandante della Brigata Marina San Marco, della Forza Anfibia e del Presidio Militare di Brindisi Contrammiraglio Michele Orini, il Comandante del Porto di Brindisi C.V. (CP) Luigi Amitrano, il Comandante del Porto di Taranto C.V. (CP) Leonardo Deri, il Presidente dell’AdSP del Mar Ionio – Porto di Taranto Giovanni Gugliotti e il Direttore Dipartimento di Esercizio dell’AdSP del Mare Adriatico Meridionale Aldo Tanzanella.

E’ stata l’occasione per riflettere insieme – armamento e autorità civili e militari – sul rilancio della portualità pugliese e sul ruolo strategico della Blue Economy per lo sviluppo economico, logistico e industriale del Mezzogiorno, temi che Confitarma sostiene da tempo attraverso il dialogo con le istituzioni e il rafforzamento delle sinergie tra shipping, portualità e territori.

La Puglia rappresenta infatti una delle principali regioni marittime italiane, con 120 comuni classificati come zone costiere, di cui 69 litoranei e 51 prossimi al mare, pari al 53,9% della popolazione regionale residente nelle aree costiere (a fronte del 34,1% della media nazionale). In tali aree si registra inoltre una densità abitativa di 276 abitanti per kmq rispetto ai 149 degli altri comuni pugliesi e viene prodotto il 59,1% del valore aggiunto complessivo regionale (Italia: 30,9%).

Secondo il Report Puglia di OsserMare, Centro Studi Tagliacarne e Unioncamere, l’Economia del Mare nella regione pugliese – ottava in Italia – genera 4,2 miliardi di euro di valore aggiunto, di cui il 16,9% espresso dal comparto della movimentazione di merci e passeggeri via mare, con 77.667 occupati e 19.651 imprese attive.

Durante i lavori della sessione privata del Consiglio Generale, è emersa la forte preoccupazione per le rilevanti ripercussioni che la crisi in Medio Oriente e le tensioni nell’area dello Stretto di Hormuz stanno determinando sui bilanci delle imprese di navigazione italiane, in particolare di quelle impegnate nei traffici infraeuropei di short sea shipping, segmento particolarmente esposto alla volatilità dei costi energetici.

Le dinamiche registrate negli ultimi mesi stanno infatti producendo un significativo incremento dei costi del bunker, con effetti che incidono direttamente sulla sostenibilità economica delle attività operative delle compagnie marittime, molte delle quali garantiscono servizi essenziali per la mobilità delle persone, il trasporto delle merci e la continuità territoriale da e verso le isole maggiori e minori del Paese.

Le stime effettuate dal Centro Studi di Confitarma evidenziano un aggravio di costi per l’armamento nazionale stimato in circa 120 milioni di euro nel periodo marzo-maggio 2026 rispetto ai consumi bunker registrati nel primo bimestre dell’anno.

“Pur apprezzando l’attenzione mostrata dal Governo sul tema del caro carburanti, evidenziamo che il settore del trasporto marittimo non risulta ad oggi ancora ricompreso tra i destinatari di specifiche misure di sostegno – ha sottolineato il Presidente Mario Zanetti -. Auspichiamo che, nell’ambito dei provvedimenti attualmente all’esame o di futura adozione, vengano individuate soluzioni adeguate a sostenere un comparto strategico per il Paese, chiamato a garantire servizi essenziali in una fase caratterizzata da forti tensioni geopolitiche e straordinarie pressioni sui costi operativi”.

“Il comparto marittimo continua infatti – ha aggiunto – ad assicurare collegamenti, approvvigionamenti e continuità logistica indispensabili per il sistema economico nazionale e necessita, in questa fase, di strumenti che consentano alle imprese di affrontare una situazione eccezionale salvaguardandone competitività e stabilità”.

Confitarma ricorda in tal senso che “il quadro europeo recentemente adottato prevede la possibilità per gli Stati membri di attivare misure temporanee di sostegno per i settori maggiormente colpiti dagli effetti della crisi energetica connessa alla crisi iraniana, includendo anche il trasporto marittimo tra le attività potenzialmente beneficiarie. Anche la Commissione europea ha riconosciuto come le imprese attive nello short sea shipping siano particolarmente esposte agli effetti dell’aumento dei costi energetici”.

– Foto ufficio stampa Confitarma –

(ITALPRESS).