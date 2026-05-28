Anita Raja: Cassandra di Christa Wolf? Una donna che impara a vedere

Roma, 28 mag. (askanews) – Sonia Bergamasco legge “Cassandra” di Christa Wolf. Una serata dedicata al “potere della parola femminile” – in un affollatissimo giardino del Goethe Institut a Roma – per celebrare il romanzo pubblicato nel 1983 in Germania, diventato un classico contemporaneo, e mai così attuale, e la sua “scopritrice”, nonché traduttrice, Anita Raja, accompagnata dal marito e scrittore Domenico Starnone, fresca vincitrice della Goethe-Medaille 2026, una delle maggiori onorificenze del Governo tedesco. “Emozionata, commossa, sono molto contenta di questo riconoscimento e molto contenta della vostra presenza qui così numerosa”, ha esordito Raja. “Christa Wolf trasforma questa vicenda mitica in un romanzo di formazione, più che la donna destinata a non essere creduta, la donna che impara a vedere a dispetto della volontà degli Dei e di quella degli uomini”, ha dichiarato Raja.”Cassandra”, pubblicato in Italia nel 1984 dalla casa editrice E/O e oggi riedito in vista del centenario dalla nascita della grande scrittrice tedesca (1929-2029), è stata l’occasione per ripercorrere – in un dialogo condotto dalla filosofa Ilaria Gaspari – il rapporto tra Raja e Wolf, l’invito a tradurla avvenuto “per puro caso”, perché di madre tedesca e andando alla scoperta di talenti dell’est per la casa editrice di Sandro Ferri e Sandra Ozzola: “Mi hanno proposto di tradurlo e io, sicuramente con una grande incoscienza a pensarci oggi, l’ho tradotto. È stata la mia prima traduzione di Christa Wolf”, ha ricordato Raja. “Ho imparato da Christa Wolf come si maneggia una parola, sfrondandola dei significati accumulati nel tempo, sfogliandola, eliminando uno strato dopo l’altro, come se fosse una cipolla”, ha raccontato l’ex direttrice e fondatrice della Biblioteca europea di Roma. “Molti di voi forse non lo ricordano, ma questa frase ‘tra uccidere e morire c’è una terza via: vivere’, è stato uno slogan delle manifestazioni pacifiste e femministe. Mi sembra più che mai attuale”, ha concluso Raja.L’evento è stato organizzato da Goethe-Institut ed Edizioni e/o, in collaborazione con Biblioteche di Roma e Biblioteca Europea. Con il sostegno dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania. Servizio di Stefania CuccatoMontaggio Alessandra FrancoImmagini askanews