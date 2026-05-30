MotoGp, il calendario del motomondiale

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Roma, 30 mag. (askanews) – Questo il calendario del MotoGp 2026:
GP Thailandia (Buriram, Thailandia, 1 marzo)
vincitore: Marco Bezzecchi (Aprilia)
GP Brasile (Goiânia, Brasile, 22 marzo)
vincitore: Marco Bezzecchi (Aprilia)
GP Texas (Austin, Stati Uniti, 29 marzo)
vincitore: Marco Bezzecchi (Aprilia)
GP Spagna (Jerez de la Frontera, Spagna, 26 aprile)
vincitore: Alex Marquez (Gresini Racing)
GP Francia (Le Mans, Francia, 10 maggio)
vincitore: Jorge Martin (Aprilia)
GP Catalogna (Barcellona, Spagna)
vincitore: Fabio Di Giannantonio (Ducati)
GP Italia (Mugello, Italia, 31 maggio)
GP Ungheria (Balaton, Ungheria, 7 giugno)
GP Repubblica Ceca (Brno, Repubblica Ceca, 21 giugno)
GP Paesi Bassi (Assen, Paesi Bassi, 28 giugno)
GP Germania (Sachsenring, Germania, 12 luglio)
GP Regno Unito (Silverstone, Regno Unito, 9 agosto)
GP Aragona (Aragón, Spagna, 30 agosto)
GP San Marino (Misano, Italia, 13 settembre)
GP Austria (Red Bull Ring, Austria, 20 settembre)
GP Giappone (Motegi, Giappone, 4 ottobre)
GP Indonesia (Mandalika, Indonesia, 11 ottobre)
GP Australia (Phillip Island, Australia, 25 ottobre)
GP Malesia (Sepang, Malesia, 1° novembre)
GP Qatar (Lusail, Qatar, 8 novembre)
GP Portogallo (Portimão, Portogallo, 22 novembre)
GP Comunità Valenciana (Valencia, Spagna, 29 novembre)
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