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Roland Garros, Andreeva vola in semifinale: Cirstea sconfitta in due set

| 2 Giugno 2026 14:31 | 0 commenti

Roland Garros, Andreeva vola in semifinale: Cirstea sconfitta in due set

Italpress, Sport Italpress
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PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Mirra Andreeva è la prima semifinalista del Roland Garros femminile, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. La 19enne tennista russa, numero 6 della classifica Wta e del tabellone, si è sbarazzata nei quarti della rumena Sorana Cirstea, 18esima del ranking mondiale e del seeding, con il punteggio di 6-0 6-3, maturato in soli 57 minuti di gioco. Per Andreeva ci sarà ora la sfida, delicata anche da un punto di vista extra-tennistico, con la vincente del derby ucraino tra Elina Svitolina e Marta Kostyuk, rispettivamente n.7 e 15 del mondo e del torneo.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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