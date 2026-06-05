Germania, da multikulti a hip-hop, smantellata Cosmo Radio

Roma, 4 giu. (askanews) – Dalla scorsa estate c’è allarme tra i dipendenti e i collaboratori del canale radiofonico internazionale e multiculturale Cosmo, emittente della WDR (West Deutschland Rundfunk) la “Rai tedesca”, che ha sede a Colonia, nell’ovest della Germania.

La WDR, l’ente radiotelevisivo pubblico della Renania Settentrionale-Vestfalia, che fa parte del consorzio nazionale tedesco ARD, ha infatti deciso di smantellare Cosmo – noto fino al 31 dicembre 2016 con il nome di Funkhaus Europa – un’emittente unica nel suo genere per la diversità linguistica e culturale e che negli anni scorsi ha “inglobato” anche la gloriosa Radio Colonia, un tempo nota come “la radio degli italiani in Germania”, storico programma radiofonico nato nel 1961 per aiutare i connazionali emigrati nel Paese.

Ma tra i programmi creati per rispondere alle esigenze della società multiculturale tedesca di Cosmo ci sono trasmissioni in turco, ovviamente, il gruppo più numeroso di immigrati in Germania, in serbo-croato-bosniaco, ma anche russo, polacco, curdo, greco, spagnolo e arabo.

La WDR – scrive Aurelie von Blazekovic in un articolo su Sueddeutsche Zeitung intitolato “Questo è tutto da Cosmo” –

ha deciso di smantellare l’emittente Cosmo, diventerà un sottoprogramma dell’emittente pop 1Live, con il nuovo nome 1Live Street e si concentrerà sull’hip-hop. “Non si potrebbe risparmiare in modo peggiore”, sottolinea l’autrice su SZ.

Mentre è stata approvata la riforma dell’emittenza pubblica tedesca – ricorda SZ – si prevedono tagli e riorganizzazioni strutturali, ma operando “qualche taglio qua e là, in punti più semplici”. Tra le 70 emittenti radiofoniche dell’ARD attualmente ancora in attività, secondo il quotidiano ce ne sono alcune di cui si può fare a meno: 17 dovrebbero essere eliminate entro il 2027. Alla WDR a farne le spese è per ora Cosmo.

Ha già raccolto intanto quasi 100.000 firme (ad oggi 95.000) la petizione online #saveCOSMOradio. Tra queste ci sono l’esponente dei Verdi Claudia Roth, il rapper Trettmann o il popolare cantautore tedesco Herbert Groenemeyer, secondo il quale “in tempi di nazionalismo in ascesa, con tutto l’orrore che viviamo quotidianamente, e di un pensiero retrogrado e borghese per la nostra convivenza, è un segnale strano chiudere una stazione del genere. Servirebbe esattamente il contrario”.

Cosmo diventerà “1Live Street”, come deciso in una riunione nei giorni scorsi, con probabile scomparsa delle trasmissioni radiofoniche in lingua madre; a resistere dovrebbe essere l’offerta digitale in turco, in collaborazione con il formato social media WDRforyou, che produce anche contenuti in arabo e farsi. Spariranno invece i programmi radiofonici in italiano e serbo-croato-bosniaco, anche come offerta digitale.