Marito Roccella, continuano le ricerche nel lago di Vico: in campo anche i droni

(Adnkronos) –

Ventisettesimo giorno di ricerche nel lago di Vico, nel Viterbese, di Luigi Cavallari. Da quasi un mese il marito della ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, resta disperso nelle stesse acque in cui il 27 giugno scorso aveva cercato refrigerio durante una gita in barca con la moglie.

Fu la stessa ministra a lanciare l’allarme, ma da quel momento le operazioni ininterrotte non hanno, però, fornito alcun elemento utile alla sua localizzazione. Nella nuova giornata di ricerche sono impegnati i nuclei sommozzatori provenienti da Ravenna, Cagliari e Reggio Calabria, oltre ai soccorritori acquatici con le moto d’acqua e gli esperti topografi, incaricati di mappare le zone già perlustrate e organizzare le operazioni, coordinate dall’Unità di comando locale. A perlustrare l’area, particolarmente vasta, sono tornati oggi anche i droni del Comando provinciale di Roma.

Da quattro settimane le squadre specializzate dei vigili del fuoco di tutta Italia si alternano nella perlustrazione dei fondali con l’aiuto di strumenti tecnologici di ultima generazione, come sonar e robot. Apparecchiature indispensabili a causa della scarsissima visibilità dello specchio d’acqua già a pochi metri di profondità. I fondali limacciosi con depositi di alghe, infatti, tendono a nascondere quello che si deposita, rendendo le operazioni particolarmente complesse. Ogni ‘anomalia’ sul fondo del lago viene rilevata e verificata. Un lavoro meticoloso che, però, sinora non ha dato esito.