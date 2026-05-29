Basilicata, Maratea e Pisticci confermano la Bandiera Verde

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Marina di Pisticci e Maratea riconfermano la Bandiera Verde 2026 per le famiglie: spiagge sicure, sabbia e servizi per i bambini. Cerimonia a Termoli il 11 luglio.

Per il sedicesimo anno consecutivo, i pediatri assegnano il riconoscimento “Bandiera Verde” alla Marina di Pisticci, mentre Maratea riceve la sua quattordicesima riconferma. Queste due località balneari lucane conquistano il titolo grazie alle loro spiagge che offrono condizioni favorevoli per i bambini: arenili ampi, servizi adeguati e spazi fruibili permettono ai più piccoli di vivere il mare con serenità. La cerimonia ufficiale di consegna delle Bandiere Verdi 2026 si terrà sabato 11 luglio nella sede del Comune di Termoli.

MARATEA E PISTICCI ANCORA BANDIERA VERDE



Per poter ottenere il titolo, nelle località di mare de esserci sabbia e spazio sufficiente tra gli ombrelloni, acque basse e sicure che degradano dolcemente, assistenti di salvataggio sulla riva, strutture attrezzate per le esigenze dei più piccoli, bar, gelaterie e spazi gioco nelle vicinanze “La Bandiera Verde 2026 è una bella notizia per tutta la nostra comunità – ha commentato il sindaco di Pisticci, Domenico Albano – e per noi significa molto, perché racconta una costa che continua a essere scelta e apprezzata per le sue caratteristiche naturali, per i suoi spazi e per la qualità dell’esperienza che può offrire”