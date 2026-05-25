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La testimonianza del papà di Dario Depalma, l’attivista di Bernalda a bordo della missione umanitaria della Global Sumud Flotilla diretta verso la striscia di Gaza. Il racconto di un’altra attivista, Simona Losito, giornalista barese

«Ci stanno intercettando» sono queste le ultime parole comunicate alla mamma da Dario Depalma, prima di essere fermato dalle vedette israeliane, l’attivista di Bernalda a bordo della missione umanitaria della Global Sumud Flotilla diretta verso la striscia di Gaza. È cominciato così l’inferno della famiglia Depalma. A raccontare questi due giorni di angoscia è papà Angelo, un poliziotto in pensione che conosce a fondo i problemi degli extracomunitari. «Non ho mai cercato di fermarlo, non mi sono messo davanti alla porta – spiega Angelo –. La situazione prima della partenza era chiara a tutti, ma lui è sensibile a queste problematiche, non solo per i problemi dei palestinesi, anche di fronte a tutte le tragedie umanitarie si sente molto coinvolto e sente la necessità di agire in qualche modo».

LA TESTIMONIANZA DEL PAPÀ DI DARIO DEPALMA, ANGELO: «NON SONO TERRORISTI»

Non accetta l’accusa di terrorismo con cui sono stati etichettati gli attivisti catturati dall’esercito israeliano «Chi va a portare gli aiuti in barca non può essere definito un terrorista – aggiunge –, anche se non erano a bordo di un cargo, ma stavano compiendo un atto simbolico, trasportavano farina, riso, marmellate, medicinali da distribuire. Non parliamo di armi ad Hamas, qualunque accusa rivolta a questi ragazzi non trova alcun riscontro». «Siamo rimasti col fiato sospeso fino alla notizia del rilascio – spiega Angelo –. Mia moglie e l’altro mio figlio sono andati a Fiumicino ad accoglierlo e, ovviamente, quando l’ho visto arrivare l’emozione ha superato qualunque paura e trauma dei giorni precedenti. Riabbracciare un figlio è una sensazione spettacolare».

ANGELO DEPALMA, UNA VITA DA POLIZIOTTO

Papà Angelo ricorda la sua carriera da poliziotto, impegnato spesso nei Cpr. «All’arrivo dei migranti ci rendevamo subito conto delle cattive condizioni in cui versavano queste persone – racconta –, e gli aiuti umanitari erano la priorità. A Dario, come agli altri attivisti, hanno negato anche l’acqua, se non quando sono stati trasferiti in aeroporto. Ci ha poi raccontato delle fascette ai polsi, testa a terra, armi puntate. Per fortuna ora è tutto passato. Adesso Dario è uscito, è in giro, rapito dai suoi amici».

GAZA, LA TESTIMONIANZA DI SIMONA LOSITO, GIORNALISTA BARESE

In queste ore (domenica 24 maggio 2026, ndr) è arrivata un’altra testimonianza, un racconto fatto in una intervista al Tgr Puglia da Simona Losito, 29enne giornalista barese che era a bordo della Global Sumud Flotilla e che è tornata in Italia dopo l’abbordaggio. «Ci puntavano le pistole in testa, anche togliendo la sicura. Ci hanno portato a fare delle cosiddette visite mediche dove ci hanno fotografato a maglietta alzata, alcune di noi non avevano nulla sotto e sono state fatte girare come se fossero uno spettacolo da mostrare agli altri soldati. In quel momento ero legata con le mani dietro la schiena – racconta – avevo la testa sul pavimento. A qualsiasi movimento c’era sempre un soldato che ci spingeva la faccia nel terreno».