Sangue sulla Basentana: muore una giovane in uno scontro fra due auto

1 minuto per la lettura

MATERA – È avvenuto intorno alle 19 di ieri un incidente stradale gravissimo tra due auto che percorrevano la statale 407 Basentana tra gli svincoli di Pisticci e Bernalda. Le due auto coinvolte sono una Fiat 500 con a bordo quattro persone e una Punto con una persona a bordo. In particolare ad avere la peggio dall’impatto è stata la Fiat 500 con una ragazza di 21 anni probabilmente pugliese, del tarantino che è deceduta e un altro giovane che è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Carlo di Potenza. Altre tre persone in codice giallo sono state soccorse e ricoverate due a Matera ed una a Policoro.

Gli occupanti della Fiat 500 a quanto si apprende sarebbero tutti quanti giovanissimi di circa 21 anni. Immediato l’intervento sul posto di Polizia Stradale, Carabinieri, Vigili del Fuoco e del personale del 118 per soccorrere i feriti e ricostruire quanto avvenuto.

La strada probabilmente viscida a causa della pioggia che in quei minuti stava imperversando in maniera anche abbastanza copiosa potrebbe essere una delle possibili cause dello scontro stesso che porta nuovamente a commentare un evento luttuoso sulle strade della provincia di Matera.

L’Anas a seguito dell’incidente è intervenuto per chiudere la strada e permettere dunque che le operazioni di soccorso e di verifica potessero proseguire normalmente.

C’è da aggiungere che quel tratto della Basentana interessato dall’incidente non aveva ancora lo spartitraffico né sono ancora in corso i lavori di adeguamento che sull’arteria sono stati programmati.