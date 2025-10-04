X
Incidente stradale a Scanzano Jonico, 4 morti

4 Ottobre 2025

Grave incidente stradale a Scanzano Jonico, in provincia di Matera: 4 morti e altre sei persone ferite sulla Fondovalle dell’Agri

Un grave incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi (4 ottobre 2025) a Scanzano Jonico, in cui sono morti quattro persone. Quattro uomini di nazionalità pakistana hanno perso la vita nello scontro avvenuto sulla Fondovalle dell’Agri. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente stradale mortale e le cause sono in fase di accertamento.

Secondo quanto si è appreso, i quattro uomini viaggiavano insieme ad altre sei persone, rimaste ferite. Parrebbe dunque viaggiassero in dieci a bordo di un’auto a sette posti che si è scontrata con un camion.

Sul posto, giunti i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e il 118 che ha trasportato i sei feriti in ospedale. Per i quattro invece, lo scontro è stato fatale.

