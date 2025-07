Emergenza incendi: Metaponto distrutta dai piromani

3 minuti per la lettura

Emergenza incendi a Bernalda: la Procura apre fascicolo contro ignoti, Metaponto distrutta dai piromani; bruciano due lidi

Si è conclusa solo nel primo pomeriggio di ieri 10 luglio 2025 l’emergenza incendi a Bernalda. Andata avanti anche nella mattinata con piccoli focolai che sono ripartiti e i canadair che hanno continuato a lavorare fin dopo mezzogiorno.

La sindaca di Bernalda Francesca Matarazzo ha emanato nel primo pomeriggio una nuova ordinanza che revoca parzialmente quella emessa mercoledì scorso e consentiva ad una parte delle strutture turistiche e delle abitazioni “lato Basento” di Metaponto lido di accessibili e funzionanti. La situazione si è andata lentamente normalizzando.

Nel corso della notte circa 2-3mila persone sono rimaste sfollate e ospitate a Metaponto nel palazzetto dello Sport e a Bernalda. Cinquecento sistemate in strutture alberghiere lungo l’intera costa jonica.

LEGGI ANCHE: Vasto incendio a Matera, neonato trasportato in ospedale

Di «persone in fuga senza effetti personali e con solo il costume addosso, altre disperate mentre vedevano bruciare i propri beni e chiedevano aiuto” parlano i volontari del Gruppo Lucano della Protezione civile che sono intervenuti da diverse zone della regione e dalla limitrofa Calabria, per dar manforte alle operazioni di spegnimento e si sono ritrovati di fronte a scene apocalittiche.

Il gruppo Lucano ha attivato le squadre di Policoro, Rotondella, Rocca Imperiale, Tursi, Bernalda, Potenza, Scanzano, Tito e Tricarico per un totale di circa 30 volontari, poi in serata i rinforzi giunti da San Sosti (Calabria), Senise e Muro Lucano.

Imponente il lavoro delle forze dell’ordine impiegate sul posto insieme ai volontari per cercare di limitare il più possibile una situazione devastante con almeno due lidi completamente distrutti ed altre strutture turistiche seriamente danneggiate.

Comunica la Asm: ieri mattina dimesse le tre persone ferite l’incendio sviluppatosi nella pineta di Metaponto Lido, prese in carico dal 118 ed accompagnate al Pronto soccorso dell’Ospedale Papa Giovanni Paolo II di Policoro.

Ad aver fatto ricorso alle cure dei sanitari, con sintomi per inalazione da fumo, sono stati un bambino di 8 mesi, una donna gravida alla trentacinquesima settimana, ed un uomo che presentava ustioni giudicate guaribili in 15 giorni.

“Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco – afferma il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, Maurizio Friolo – ha permesso di limitare i danni a persone e cose, grazie anche al lavoro dei sanitari dell’ospedale di Policoro allertati per fronteggiare l’emergenza con accesso massivo di pazienti, circostanza che per fortuna non si è verificata.

Un ringraziamento va anche al personale del 118 in servizio nei presidi della fascia jonica metapontina, intervenuto rapidamente per soccorrere le persone che erano in spiaggia e nelle strutture ricettive».

Quanto alle cause del rogo che ha spazzato via una parte della pineta del Lido di Metaponto viene considerata certamente dolosa l’origine dei due vasti incendi che hanno provocato ingenti danni tanto che la Procura della Repubblica di Matera ha aperto un fascicolo di indagine contro ignoti.

Le indagini sono condotte dai Carabinieri del Comando provinciale di Matera con l’ausilio tecnico dei Vigili del fuoco.

Rimangono ancora centinaia di turisti che non hanno ancora potuto far rientro nei campeggi che li ospitavano e sono decine le roulotte e le attrezzature distrutte delle fiamme.

Ora comincerà evidentemente la conta dei danni per cercare di capire come si dovrà intervenire nel breve e nel medio periodo ma anche nella speranza di individuare delle soluzioni che possano in qualche modo rendere sempre meno impattante per il futuro eventi di questo tipo che diventano sconvolgenti e devastanti tanto più per un territorio che vive in questo periodo un momento di grande afflusso di persone che non può essere mortificato da questo tipo di situazioni.