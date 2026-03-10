3 minuti per la lettura

Matera 2026, iniziato il conto alla rovescia: alla cerimonia attesi quattro ministri. La Fondazione Lindht apre bandi per progetti culturali nelle due città designate .

Un breve intervento del sindaco che ha riassunto le tape fondamentali della cerimonia inaugurale del 20 di marzo, annunciato la presenza di almeno 4 ministri della Repubblica, individuato le tre fasi della cerimonia con «una prima istituzionale dalle 17 all’interno del teatro Duni, una seconda con una serie di eventi all’interno del centro cittadino che potranno essere accessibili a tutti e poi un terzo dopo le 20 per poter avere anche scenicamente un effetto luminoso sui Sassi e sulla Murgia.

MATERA 2026: IL PROGRAMMA DELLA CERIMONIA INAUGURALE DEL 20 MARZO, ATTESI 4 MINISTRI

Fino alle 22 circa ci saranno due momenti scenografici con attività che utilizzeranno il palcoscenico della Gravina come fronte di proiezione per animazioni musicali, laser e tecnologiche e uno spettacolo di droni sul lato prospiciente ai rioni Sassi con una partecipazione veramente aperta a tutti e potremo decidere dove posizionarci per poter godere di questo spettacolo. In questo modo tutti potremo condividere le emozioni della serata del 20 di marzo». Il sindaco Antonio Nicoletti ha anche parlato di altre anticipazioni nella presentazione alla città di questo pomeriggio sulle linee guida dell’appuntamento di Matera 2026 e ha annunciato l’avvio di una serie di bandi per progetti culturali come quello aperto ieri dalla Fondazione Lindht.

IL DIBATTITO IN CONSIGLIO COMUNALE E LE REAZIONI POLITICHE

Il sindaco ha dovuto abbandonare l’aula subito dopo per impegni personali pregressi tanto che malgrado un dibattito acceso in Consiglio comunale si è arrivati al rinvio della seduta ad un’altra data nella quale il primo cittadino possa rispondere nel dettaglio alle richieste che venivano fatte dal Consiglio nell’ordine del giorno approvato nei mesi scorsi dopo il consiglio comunale aperto anche alle associazioni sul tema.

Dure in particolare da un lato le parole di Bennardi che parla di “tradimento” rispetto a Matera 2026 e di “iniziativa compromessa” e dall’altro quelle di Casino che difende la “linearità e il riserbo del sindaco” ricordando invece «i selfie che si sono fatti in passato perdendo la possibilità di fare degli eventi». Non sono mancati anche tira e molla politici che hanno certificato la distanza sulla questione tra maggioranza e opposizione.

IL BANDO DELLA FONDAZIONE ANNA LINDH PER MATERA 2026

È stata aperta la Call della Fondazione Anna Lindh per progetti culturali a Matera e Tétouan. Enti e associazioni dei 43 Paesi euromediterranei potranno candidare performance, installazioni e attività partecipative da realizzare tra giugno e agosto 2026 a Matera e Tétouan. Fondamentale il coinvolgimento di partner locali. I progetti selezionati si svolgeranno tra giugno e agosto 2026 e dovranno dimostrare il potere della cultura come strumento di inclusione sociale, celebrando la diversità e creando un senso di unità e interazione vibrante con le comunità locali. Le attività proposte – rigorosamente non a scopo di lucro e con ingresso gratuito – potranno spaziare in diversi ambiti creativi: performance dal vivo (danza, teatro), attività legate al patrimonio culturale (artigianato, cibo, narrazione orale), fino a installazioni di arti visive, esperienze sensoriali e arte collaborativa.

GLI SPAZI URBANI E I LUOGHI DELLA CULTURA COINVOLTI

Per quanto riguarda Matera, l’ALF ha già individuato una serie di spazi al chiuso e all’aperto a disposizione dei creativi, tra cui: i Sassi e il Centro Storico, Casa Cava, la Chiesa di S. Maria De Armenis, l’Ex Convento di S. Lucia e Agata a Porta Pistola, il Giardino del silenzio, il Teatro Quaroni, il Circo (Sala Pasolini) e le aree periferiche della città.