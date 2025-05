Comunali Matera, Cifarelli e Nicoletti al ballottaggio

2 minuti per la lettura

Cifarelli non sfonda al primo turno e viene costretto al ballottaggio da Nicoletti ma le liste civiche sarebbero già oltre il 50 per cento. Consistente la percentuale del voto disgiunto. Alle urne il 65,20 % degli elettori. Diventa possibile l’“anatra zoppa”

Niente vittoria al primo turno. Sarà ballottaggio a Matera tra Roberto Cifarelli e Antonio Nicoletti.

I dati al momento in cui andiamo in stampa sono ancora parziali con 40 sezioni su 62 totali Cifarelli ha 8,612 voti pare al 43,22 per cento mentre Nicoletti ha 7,441 voti pari al 37,34 per cento.

CIFARELLI IN TESTA MA NON SFONDA

Più staccati gli altri con Bennardi all’8,19 per cento, Santochirico al 6,88 e Prisco al 4,37. Tutti beneficiari di un amplissimo voto disgiunto di quasi dieci punti che penalizza Cifarelli e avvantaggia tutti gli altri, soprattutto Nicoletti che guadagna circa 4 punti percentuali. C’è da segnalare però che la coalizione di Cifarelli si attesta poco sotto il 52 per cento e dunque è prossima a diventare direttamente maggioranza nel momento in cui il dato verrà confermato prefigurando la cosiddetta “anatra zoppa” se vincesse Nicoletti.

IL BALLOTTAGGIO



Il trend mostra elementi chiari che si proiettano sul ballottaggio tra due settimane ma anche sulla formazione che potrebbe essere a questo punto immediata del Consiglio comunale cittadino.

Sono questi gli elementi principali della giornata di voto a Matera che è stata particolarmente intensa ma con elementi come il ricorso al ballottaggio che non sono mai stati davvero in discussione.

CIFARELLI, BALLOTTAGGIO E ANATRA ZOPPA

La vittoria di Cifarelli al primo turno o il mancato crollo dell’affluenza alle urne (che pure passa dal 70 al 65 per cento) non consentono di chiudere la partita ma si prefigura anche l’ipotesi della cosiddetta anatra zoppa cioè il rischio concreto che la maggioranza in Consiglio comunale sia di un colore diverso rispetto a quello del sindaco eletto.

L’ELEMENTO DEL VOTO DISGIUNTO



Sarà questo evidentemente uno degli elementi che caratterizzeranno le prossime due settimane di confronto politico e che porteranno l’accento sugli elementi della stabilità.

L’altro elemento non è solo il disgiunto ma il fatto che il disgiunto premia in maniera consistente per circa quattro punti e più di tutti gli altri contendenti il candidato del centrodestra Nicoletti così come inevitabile che penalizzi Cifarelli visto l’alto numero di liste a suo sostegno ma evidentemente una percentuale che si aggira tra l’8 e il 10 per cento complessivo va ben oltre la cosiddetta quota fisiologica di aggiustamento del disgiunto stesso che quindi diventa un elemento di scelta che potrebbe evidentemente anche questo influenzare o comunque complicare la corsa verso il secondo turno.



Matera insomma deve ancora scegliere ma la corsa sembra sempre più complessa tra il sindaco da decidere e una maggioranza in Consiglio sempre più definita.