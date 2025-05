4 minuti per la lettura

In vista del ballottaggio per l’elezione del sindaco a Matera, ennesimo colpo di scena nel tribolato percorso materano del Pd. Lettieri: «Sosteniamo Cifarelli». Lupo: «Lo fa lui a titolo personale, la Direzione si è espressa»

Il Partito Democratico di Basilicata sostiene Roberto Cifarelli. Lo dice in una nota al culmine dell’ennesimo balletto il segretario regionale del Pd Giovanni Lettieri.

«Il ballottaggio a Matera rappresenta un momento importante della vita politica e amministrativa della città e della nostra regione. Sono convinto che, in questa sfida a due, l’unica scelta possibile per un progressista è rappresentata da Roberto Cifarelli. La scelta infatti è tra lui e il candidato delle destre di Fratelli d’Italia, di Bardi della Meloni e di Salvini che tanti danni stanno già facendo alla Basilicata. Quindi l’8 e il 9 di giugno al voto convinti per Matera e Roberto Cifarelli e per i referendum su lavoro e cittadinanza».

IL PD E IL SOSTEGNO A CIFARELLI NELLA NOTA DI LETTIERI



Parole chiare che schierano il Pd, finora non pervenuto alle elezioni materane, al fianco di Roberto Cifarelli al prossimo ballottaggio. Una scelta “naturale” che arriva invece solo oggi per una serie di accadimenti che abbiamo raccontato in queste settimane e che per onore di cronaca vanno adesso ricordati.

LA DIREZIONE DEL PD DI MARZO



A partire dal fatto che la direzione del Partito Democratico di Matera del 28 marzo scorso aveva approvato un documento da cui scaturiva la «scelta a titolo personale di Roberto Cifarelli di candidarsi alle primarie dei giovani». Scelta da cui poi oggi nasce la candidatura di Cifarelli. Inoltre il 20 maggio scorso in prima battuta e in attesa di eventuali nuovi esami e giudizi interni la commissione provinciale di garanzia rispetto ai ricorsi pervenuti aveva dichiarato valido l’esito e il responso di quella direzione. Quindi la candidatura di Cifarelli “a titolo personale”

L’INIZIALE SOSTEGNO A SANTOCHIRICO

Infine va ricordato che il partito Democratico in una nota aveva annunciato di sostenere Vincenzo Santochirico come candidato sindaco anche se poi l’utilizzo del simbolo per il sostegno a Santochirico non era mai arrivato tanto che (almeno in prima battuta) lo stesso Santochirico aveva ritirato la candidatura e il tentativo di “Campo Largo” era completamente fallito. Oggi dopo settimane di silenzio sulle Comunali a Matera il segretario regionale Lettieri in una sorta di “endorsement”, un ravvedimento più o meno operoso in base ai punti di vista dice di sostenere Roberto Cifarelli. La speranza è che lo sappia e lo condivida anche il Partito Democratico di Matera. Ma in realtà non è proprio così.

LA NOTA DI LUPO: LETTIERI SOSTIENE CIFARELLI A TITOLO PERSONALE



Perchè a confermare il caos interno persistente c’è la nota del vicesegretario regionale Vito Lupo che sostiene che Lettieri parla solo a titolo personale. «Leggo con grande stupore le dichiarazioni rilasciate dal segretario Lettieri, il quale non convoca la direzione del partito da circa un anno e oggi esce dal torpore in cui ha fatto piombare tutto il partito democratico dando un segno di vita.

Il Segretario è stato impegnato per circa due mesi insieme al sottoscritto al tavolo del centro sinistra al fine di realizzare una coalizione più ampia possibile ma il progetto è fallito per l’atteggiamento e l’egoismo personale del candidato Cifarelli.

Lettieri inoltre con il suo atteggiamento politico ondivago non ha fatto nulla affinché il simbolo del partito fosse presente alla competizione elettorale, così come accaduto a Potenza.

IL BALLOTAGGIO

Il ballottaggio certamente rappresenta un momento molto importante per Matera.

I democratici e le democratiche così come i progressisti, però, meritano rispetto e non possono essere presi in giro dal segretario regionale, in quanto nessun organismo del partito democratico, regionale o cittadino, ha deliberato espressamente l’appoggio al candidato Cifarelli e alla sua coalizione con Azione e un pezzo di Forza Italia.

Anzi, la Direzione cittadina di Matera, alla quale il segretario ha preso parte, ha approvato un documento nel quale non ha appoggiato la scelta tutta personale del candidato Cifarelli di fare le primarie e di candidarsi in liste alternative al Partito Democratico o da esso non autorizzate.

Il Pd non è un partito personale motivo per cui Lettieri parla esclusivamente a titolo personale.

Invito i cittadini di Matera, nell’interesse della città, a recarsi alle urne per scegliere in libertà il miglior sindaco e per votare cinque SI al referendum» conclude Lupo.