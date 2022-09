Caro energia, il sindaco di Matera spegne i condizionatori del Comune

1 minuto per la lettura

MATERA – A causa dell’aumento dei costi della bolletta energetica, il sindaco di Matera, Domenico Bennardi (M5S), ha disposto lo spegnimento dell’impianto di condizionamento d’aria nel Municipio e di alcuni pali della pubblica illuminazione, «particolarmente energivori», nei pressi dell’edificio di via Aldo Moro.

«L’aumento dei costi dell’energia – ha spiegato Bennardi – è diventato insostenibile a giudicare dagli aumenti delle ultime bollette, con aggravi di spesa sul bilancio comunale, che ci indurrà a rivedere con una serie di azioni i costi su altre strutture. Ed è giusto che l’amministrazione comunale dia il buon esempio ai cittadini, che saranno chiamati a fare la propria parte».

Il sindaco ha anche aggiunto di essere preoccupato per l’aumento della bolletta del gas e delle materie prime per l’edilizia o per le forniture per le mense scolastiche. «Occorrono – ha aggiunto Bennardi – emendamenti governativi specifici per i Comuni, soprattutto per quelli come il Comune di Matera che ha a proprio carico molte utenze per strutture particolarmente energivore, dove da anni si doveva lavorare per un programma di decarbonizzazione ed efficientamento energetico».

«L’amministrazione sta lavorando da mesi a due progetti di efficientamento energetico, con l’assessore all’innovazione Angelo Cotugno, uno molto importante sulle comunità energetiche per il quale si sta mettendo a punto – ha concluso il primo cittadino – il regolamento e l’altro di efficientamento e sostituzione a Led di tutta l’illuminazione pubblica».