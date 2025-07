Matera, Nicoletti: «Un governo di salute pubblica»

2 minuti per la lettura

Si cerca una strada condivisa per la giunta comunale: “un governo di salute pubblica” è la proposta del sindaco di Matera Nicoletti alla coalizione di Cifarelli.

MATERA- Un governo di salute pubblica per venire fuori dall’anatra zoppa e dare sostanza al governo della città di Matera per i prossimi anni nella maniera più stabile possibile. E’ questa la proposta che stando alle indiscrezioni raccolte dal “Quotidiano” il sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha proposto alla coalizione guidata da Roberto Cifarelli in un primo incontro avvenuto nel corso del pomeriggio di ieri. Un esecutivo che vedrebbe le diverse parti rappresentate. Un incontro ancora interlocutorio e ovviamente non risolutivo ma che fa registrare un’apertura concreta da parte del primo cittadino per cercare una soluzione condivisa con quella parte del Consiglio comunale che è maggioranza.

Come questa proposta potrà essere nel dettaglio messa in pratica saranno argomenti che si svilupperanno nel corso delle prossime ore. E si capirà forse già nella giornata di oggi se l’ipotesi risulta o meno percorribile entrando poi evidentemente nelle scelte che dovranno essere effettuate. Non è facile dire al momento se questo tipo di soluzione possa andare in porto anche perchè certamente crea malumori sia da una parte sia dall’altra dove la voglia di condividere un percorso è evidentemente molto ridotta. Ma i numeri e le necessità obbligano a provare a portare avanti questo tipo di strada e si dovrà capire come potrà essere di fatto realizzata la giunta in questa maniera.

MATERA, IL SINDACO NICOLETTI E LE INCERTEZZE POLITICHE

Ci sarà anche da capire se la coalizione di Cifarelli dove ci sono evidentemente anime e sentimenti diversi potrà riuscire ad “ingoiare” all’unisono questo boccone amaro o se potrebbe addirittura sfaldarsi di fronte all’ipotesi di un governo di salute pubblica che soprattutto sull’ala sinistra della coalizione verrebbe visto evidentemente con il fumo negli occhi. Ma un discorso simile potrebbe farsi evidentemente anche in un centro destra che dopo tante difficoltà di vittoria si trova in una situazione quantomeno poco “simpatica”. Le prossime ore chiriranno la prospettiva ma è chiaro che altre ipotesi di intesa non sembrano essere praticabili.

L’alternativa per il sindaco Nicoletti e la sua coalizione potrebbe essere solamente quella di una giunta politica con all’interno esclusivamente esponenti della coalizione eletti o comunque candidati a sostegno delle liste di Nicoletti. Un modo per affermare un risultato e ricercare poi eventualmente in Consiglio comunale quelli che potrebbero essere i numeri necessari per portare avanti la consiliatura. Quarantotto ore o poco più per definire quale delle due opzioni (governo di salute pubblico o giunta politica) risulti perseguibile con all’interno delle coalizioni il rischio concreto che ci sia più di qualcuno pronto a tessere la tela di giorno e sfilarla nottetempo pur di non arrivare ad un qualche punto di incontro e marcare le differenze.