SAN MAURO FORTE – Immerso in giro per le cantine. Il pieno di vino per caricarsi. E poi animare scuotere il paese. Suoni di campanacci a stordire le anime. Squadre di uomini donne bambini. Folla che pur viaggiando per squadre si fonde nell’amore per San Mauro Forte e la sua grande tradizione. Come un capannello ideale. Immersi nella gioia e nel grande suono di campanacci.