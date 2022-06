Angelina Jolie sceglie Matera e la Puglia per il suo prossimo film

1 minuto per la lettura

MATERA – Angelina Jolie, la diva per eccellenza di Hollywood, ha scelto Matera e la Puglia come set per il film di cui è regista, Without Blood, tratto dal romanzo “Senza Sangue” di Alessandro Baricco e prodotto da Fremantle Company, colosso britannico di cui fa parte The Apartment Pictures.

È stata la Jolie stessa a scegliere le locations più idonee all’adattamento scenico durante i sopralluoghi effettuati lo scorso mese di marzo (rigorosamente su tacchi alti nonostante le scivolose chianche).

A Martina Franca (Taranto) sarà battuto il primo ciak. “Non è la prima volta che un film viene girato a Martina ma è la prima volta che la nostra città viene scelta da una produzione cinematografica internazionale molto prestigiosa – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici del Comune Gianfranco Palmisano – il centro storico andrà sul grande schermo in tutto il mondo con un importante ritorno di immagine ed economico”.

L’attrice e regista era già stata in Puglia nel marzo scorso, atterrando con un jet privato all’aeroporto di Brindisi, per poi spostarsi tra alcune aree del litorale leccese.

Il set cinematografico a Matera invece sarà allestito nel cuore dei Sassi che ancora una volta saranno una straordinaria vetrina cinematografica per turisti e si auspica per altrettante produzioni internazionali come la The Apartment che ha prodotto film di grande successo, tra cui: “È stata la mano di Dio”, la serie tv “L’amica geniale”, “The new Pope” di Paolo Sorrentino, “Mi chiamo Francesco Totti”, solo per citare alcuni titoli.