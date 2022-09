Politiche 2022 in Basilicata, tutti gli eletti in Parlamento

2 minuti per la lettura

Elezioni Politiche 2022, tutti gli eletti in Basilicata

POTENZA – Sono sette i parlamentari che rappresenteranno la Basilicata alla Camera e al Senato nella legislatura che va a cominciare. Un numero quasi dimezzato rispetto a quello di quattro anni fa, quando erano ben tredici gli esponenti politici lucani presenti nelle due Camere. Tutta “colpa” della riduzione del numero dei parlamentari, passati dai 900 della scorsa legislatura ai 600 attuali.

Ma chi sono e quali gruppi politici appartengono gli eletti premiati dal voto di domenica scorsa? Tre parlamentari li ha conquistati Fratelli d’Italia, grazie all’exploit (sia pure annunciato) avuto in tutto il Paese; due sono invece esponenti del Movimento cinque stelle, che pure ha ben figurato in Basilicata (e nelle altre regioni del Sud); uno ciascuno, infine, per Forza Italia e il Partito democratico. Dei sette parlamentari lucani, quattro occuperanno da deputati gli scranni di Montecitorio e tre da senatori quelli di Palazzo Madama.

ELEZIONI POLITICHE 2022, CHI SONO GLI ELETTI IN BASILICATA

In particolare, il partito di Fratelli d’Italia guidato dalla premier in pectore Giorgia Meloni, ha eletto in Parlamento Salvatore Caiata (al collegio uninominale alla Camera), Gianni Rosa (al proporzionale al Senato) e Aldo Mattia (al proporzionale alla Camera). Per il Movimento cinque stelle di Giuseppe Conte, invece, hanno prevalso Mario Turco (al proporzionale al Senato) e Arnaldo Lomuti (al proporzionale alla Camera). Per entrambi si tratta di una rielezione, anche se Lomuti stavolta siederà alla Camera invece che al Senato, dove era stato eletto nel 2018.

Il partito fondato sa Silvio Berlusconi, Forza Italia, ha eletto nuovamente al Senato la notissima presidente uscente, Maria Elisabetta Alberti Casellati (era candidata all’uninominale), unica donna della pattuglia. Il Partito democratico, infine, riporta in Parlamento Enzo Amendola (candidato al proporzionale alla Camera), già ministro agli Affari europei e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio uscente.