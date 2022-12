I meloniani incalzano: «Bardi dia un quadro di fine legislatura»

2 minuti per la lettura

POTENZA – Il governatore Vito Bardi «proponga alla maggioranza il quadro strategico di fine legislatura, interpretando appieno le aspettative dei lucani». E’ questo l’appello arrivato lunedì sera dai vertici regionali e provinciali di Fratelli d’Italia riunitisi a Roma all’indomani delle celebrazioni del decennale del partito di Giorgia Meloni alla presenza del responsabile nazionale organizzazione Giovanni Donzelli, e di parlamentari, consiglieri e assessori regionali.

In una nota diffusa a seguito dell’incontro si evidenzia «l’ottimo lavoro» svolto dai due assessori regionali meloniani in carica, Cosimo Latronico (Ambiente) e Alessandro Galella (Attività produttive), nonché dal gruppo consiliare di FdI, «anche sulla scia del lavoro svolto in precedenza» dal senatore Gianni Rosa, già assessore regionale all’Ambiente della prima giunta Bardi. Subito dopo, però, si sottolinea la necessità di «rilanciare ulteriormente le attività del governo regionale, nel quale il protagonismo di FdI è imprescindibile».

A maggior ragione dopo le defezioni della Lega che hanno reso i meloniani il partito di maggioranza relativa del centrodestra. «Ciò si appalesa ancor più necessario in questo frangente – prosegue la nota – approssimandosi l’approvazione del bilancio regionale e la definizione del nuovo quadro del ciclo di programmazione».

«E’ il momento di compiere scelte fondamentali e utili a consolidare i risultati ottenuti», concludono i vertici di FdI Basilicata. Nei giorni scorsi a evidenziare per primo l’esigenza di uno sprint finale dell’amministrazione regionale era stato Rosa, mai troppo tenero col governatore Bardi dopo la sua mancata conferma in giunta regionale.

«Dobbiamo dimostrare, ai cittadini per primi, che Fratelli d’Italia è il primo partito non solo per i numeri ma per la coerenza delle idee. Per una politica fatta nell’interesse dei lucani, con azioni tangibili che abbiano ricadute dirette».

Aveva dichiarato Rosa. «I provvedimenti del “gas gratis” e dei progetti per lo sviluppo sostenibile, provvedimenti che hanno già dimostrato la grande concretezza di Fratelli d’Italia, sono al base di partenza e non di arrivo. Dobbiamo proseguire in quel solco dando risposte ai lucani su problemi atavici, quali la sanità e e politiche attive per il lavoro».

«Dobbiamo dimostrare, anche in Basilicata – aveva concluso il senatore -, che Fratelli d’Italia non tradisce le proprie idee».