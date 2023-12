Scanzano, no del Tar ai Cariello: gli immobili abusivi restano al Comune

2 minuti per la lettura

Respinto dal Tar il ricorso dei genitori del sindaco di Scanzano Pasquale Cariello contro l’acquisizione di immobili abusivi da parte del Comune

POTENZA – Gli immobili abusivi realizzati dai genitori del sindaco di Scanzano, Pasquale Cariello, resteranno nel patrimonio del Comune. Nonostante l’amministrazione non si sia costituita a difesa della loro acquisizione.

Lo ha stabilito nei giorni scorsi il Tar Basilicata respingendo il ricorso presentato da Andrea Cariello e Maria Giovanna Merlo contro la determinazione di marzo del 2023 con cui il Comune, all’epoca ancora commissariato, aveva dichiarato «l’acquisizione al patrimonio comunale di immobili abusivi non demoliti nei termini prescritti». Ricorso presentato dai due coniugi, che gestiscono un allevamento di bufale, il 17 maggio, poche ore dopo la proclamazione del figlio Pasquale come primo cittadino.

PER IL TAR, L’ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI SCANZANO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI DEI CARIELLO È “ATTO DOVUTO”

Nella sentenza, appena pubblicata, il Tar spiega che «l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei manufatti abusivi e della relativa area di sedime (nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive) costituisce un atto dovuto, privo di discrezionalità, di natura dichiarativa e a contenuto sanzionatorio, subordinato unicamente all’accertamento da parte dell’amministrazione della mancata demolizione e ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione».

Contestata nel ricorso, tra l’altro, l’abusività degli immobili in questione, due stalle di 700 metri quadri complessivi, in quanto «pertinenziali» ad altri immobili, in regola. «L’individuazione dei beni acquisiti al patrimonio comunale – sostengono invece i giudici del Tar – è avvenuta, come desumibile dalla relazione tecnica prodotta in atti, in conformità al pertinente paradigma legale, mediante la ricomprensione delle opere abusive, delle relative aree di sedime e di quelle reputate necessarie (secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche) alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive».

Dal momento che il sindaco del Comune di Scanzano Jonico, «benché ritualmente intimato», non ha disposto la costituzione in giudizio dell’amministrazione per resistere al ricorso dei genitori, il Tar non si è pronunciato sulle spese di lite.