Abriola, trovato il cadavere di Nunzio Sblendido

Dopo due giorni di ricerche è arrivata la brutta notizia, è stato trovato morto, Nunzio Sblendito, 35 anni. Il giovane di Abriola risultava scomparso da lunedì scorso.

Il corpo del 35enne era in un canale ad Arioso, poco distante dal casello ferroviario, lungo la linea dismessa, nei pressi del luogo dove era stata individuata ferma e chiusa a chiave la sua Citroen.

Le ricerche erano andate avanti senza sosta fin dalle prime segnalazioni.

Nei giorni scorsi si era diffuso a macchia d’olio l’appello del fratello Antonio: “Vi chiedo di aiutarmi. Non abbiamo più notizie di mio fratello Nunzio Sblendido dalle ore 13.00 di lunedì 15. Il telefono risulta spento e non sappiamo dove sia. Condividete più che potete per favore”.

Nunzio è alto 1.76, ha capelli e occhi castani scuri. Al momento della scomparsa indossava una polo blu, un paio di jeans e delle scarpe da ginnastica chiare. Nunzio potrebbe però essersi cambiato prima di allontanarsi. Per ora resta avvolta nel mistero la sua sparizione. Ci sono diversi aspetti da chiarire sulla vicenda: alla famiglia diceva di andare al lavoro di mattina ma poi è stato scoperto che dal primo settembre era disoccupato.

Chiunque dovesse avvistarlo è invitato a contattare tempestivamente il 112.