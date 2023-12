SMART PAPER, L’AZIENDA LUCANA MODELLO DELLA PARITÀ DI GENERE

2 minuti per la lettura

POTENZA – La Smart Paper, società di Minsait (Gruppo Indra), ha ottenuto la certificazione italiana per la parità di genere: lo dicono i responsabili dell’azienda in una nota diffusa ieri.

«L’azienda lucana – si legge ancora – conferma, così, il suo impegno nel riconoscere e promuovere l’uguaglianza, l’inclusione e la diversità come pilastri strategici per lo sviluppo del talento dei propri collaboratori e per la crescita aziendale. Tra le misure e le iniziative previste dal piano strategico sulla gender equality di Smart Paper, emergono: l’utilizzo di un linguaggio inclusivo nelle comunicazioni; il modello di accesso e sviluppo di carriera basato su criteri meritocratici e non discriminatori; la formazione su tematiche di diversity & inclusion; i servizi a supporto della genitorialità; e le misure che facilitano la conciliazione, tra cui spicca un modello di smart working, ormai operativo da anni, che garantisce flessibilità e conciliazione casa-lavoro».

Dichiara Luigi Borrelli, amministratore delegato di Smart Paper: «La Gender Equality è un valore imprescindibile per Smart Paper e per tutte le aziende che fanno capo al gruppo Indra. Un imperativo civile che abbracciamo con passione e convinzione da sempre. Insieme alle nostre colleghe e ai nostri colleghi ci impegniamo, infatti, affinché ogni donna possa realizzare le proprie aspirazioni lavorative conciliandole con quelle familiari», ha affermato.

«La Uni/PdR 125/2022 – una prassi entrata in vigore nel maggio 2022 che è la più avanzata in Europa in materia di gender equality – prevede un approccio quantitativo rigoroso – è scritto ancora – e un sistema di valutazione del sistema gestionale, dei processi, della governance e del piano strategico aziendale. La Certificazione Nazionale viene rilasciata da enti certificatori accreditati da Accredia. Smart Paper è stata certificata da Rina Services SPA presente in 70 Paesi nel mondo con più di 200 uffici e laboratori e una rete operativa di oltre 5.300 dipendenti. Smart Paper è un’azienda di Minsait (Gruppo Indra) nata in Basilicata dove opera da oltre 20 anni nel settore del Content e Document Management.

E’ specializzata nel disegnare e realizzare soluzioni avanzate e complete di Business Process Outsourcing. Negli ultimi anni, ha ampliato la propria offerta implementando soluzioni di back office ad alto valore aggiunto che sono diventate di riferimento per il mercato italiano. Smart Paper e le aziende collegate impegnano attualmente oltre 1000 dipendenti, distribuiti nelle sedi in Basilicata».

«In linea con i nostri valori aziendali, questo riconoscimento rappresenta un nuovo tassello verso quella responsabilità sociale d’impresa che perseguiamo con dedizione e determinazione. Perché crediamo che il nostro successo è strettamente legato allo sviluppo economico e al progresso sociale delle comunità e dei territori in cui operiamo», conclude Borrelli.