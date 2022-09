Potenza, Giordano presidente della Provincia: «Priorità a scuola e strade»

3 minuti per la lettura

POTENZA – Candidato da Movimento 5 stelle, Partito democratico e Articolo 1, il sindaco pentastellato di Vietri di Potenza, Christian Giordano, è stato eletto, nella notte tra sabato e domenica scorsa, nuovo presidente della Provincia di Potenza.

SCOPRI I SINDACI CHE ERANO IN CORSA PER L’ELEZIONE

Si è trattato di un’elezione di secondo livello, cioè riservata a sindaci e consiglieri comunali. L’esito del voto ponderato (a seconda della popolazione dei 100 Comuni della provincia potentina) è stato reso noto intorno alle ore 3, al termine delle lunghe operazioni di scrutinio.

CHRISTIAN GIORDANO ELETTO PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Giordano ha ottenuto 24.587 voti rispetto al candidato della Lega, Francesco Genzano, che si è fermato a 22.640. Più distaccati Filippo Sinisgalli (candidato da Italia viva e sostenuto dal Terzo polo) con 20.741 e Paolo Campanella (altro candidato del centrodestra con 11.199). Malgrado la spaccatura sorta all’interno del centrosinistra all’indomani della candidatura del sindaco di Vietri di Potenza (frutto dell’accordo Pd-M5s), che ha portato alla discesa in campo di Sinisgalli, Giordano è riuscito ad avere la meglio per poco meno di duemila voti, evitando il ribaltone alla Provincia di Potenza. Complice anche la parallela spaccatura avvenuta nel centrodestra, dove non c’è stata l’intesa su un candidato unitario. Ma determinanti sono risultate le schede “rosse”, sulle quali hanno espresso il voto sindaci e consiglieri dei Comuni con una popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti (Melfi, Lavello, Rionero, Lauria, Venosa e Avigliano).

LA SODDISFAZIONE PER LA VITTORIA OTTENUTA

«Siamo veramente soddisfatti di questo risultato. Ci avevamo creduto. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro di squadra. È stato un vero miracolo raccogliere le firme in una sola giornata – ha detto subito dopo l’elezione Giordano -. Se con Pd e M5s abbiamo vinto queste elezioni provinciali, un significato c’è. La mia speranza è che questo debba essere un punto di partenza anche in vista dei prossimi appuntamenti dopo il 25 settembre».

I PROPOSITI DEL NEO-ELETTO PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI POTENZA CHRISTIAN GIORDANO

L’idea del sindaco di Vietri di Potenza e neo presidente della Provincia, «è quella di costruire un campo veramente largo, inclusivo con tutte quelle forze che in qualche modo possono arginare le destre. Questo risultato farà certamente bene al centrosinistra. E’ chiaro che questo deve far riflettere e ci deve far riflettere su una collaborazione futura che è diversa da quella attuale».

«Per quanto riguarda le priorità sulle quali dobbiamo lavorare – ha quindi aggiunto Giordano -, sicuramente la sicurezza delle scuole e delle strade. Abbiamo l’idea di rilanciare la Provincia, di renderla innovativa, virtuosa, partendo da quello che già c’è in atto, portandolo a termine e soprattutto guardando al futuro e alle tante possibilità che ci sono. Ringrazio ovviamente i tantissimi amministratori che mi hanno sostenuto in questi giorni. E’ stata una campagna elettorale durissima e solo grazie alla loro collaborazione abbiamo potuto ottenere questo risultato. Ne terrò conto anche per il futuro. L’idea mia di Provincia – ha concluso il nuovo presidente – è quella di collaborazione con tutti gli amministratori locali affinché ognuno di loro possa essere una sentinella sul territorio e possa aiutarmi nello sviluppo della nostra provincia».