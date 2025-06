Linea Verde estate alla scoperta della Basilicata, una puntata da Maratea al Pollino

2 minuti per la lettura

Un viaggio da Maratea al Pollino per scoprire il fascino nascosto della Basilicata, Linea Verde Estate ha dedicato la puntata del 29 giugno alle bellezze naturali lucane

MARATEA (POTENZA) – Un viaggio in Basilicata, in particolare da Maratea al Pollino, alla ricerca del fascino nascosto di una perla del territorio. È quello che hanno percorso Margherita Granbassi e Flavio Montrucchio a “Linea Verde Estate” in onda oggi 29 giugno 2025 alle 12.20 su Rai 1 e rivedibile su Raiplay.

I due conduttori si sono incontrati sul litorale a Maratea per poi proseguire tra boschi di faggi, alberi secolari e rocce dolomitiche, verso il confine tra Basilicata e Calabria, alla scoperta delle bellezze del versante lucano del Parco Nazionale del Pollino. Sul monte San Biagio, a strapiombo sul golfo di Policastro, si trova il Cristo Redentore di Maratea.

Nello scenario del Parco Naturale del Pollino, risalendo il fiume Mercure, hanno scoperto una nuova forma di escursionismo, quella dell’acqua-trekking, un originale modo di vivere la natura.

LINEA VERDE ESTATE E LE BELLEZZE DELL’AREA DI MARATEA

Spazio anche all’antica tradizione dei “libbani”, cesti per la pesca e l’agricoltura realizzati con corde vegetali dalla cooperativa delle donne di Maratea. A Rotonda, obiettivo sulla coltivazione e la trasformazione della melanzana rossa Igp (un’eccellenza locale) e sui prodotti della biodiversità del Pollino. A Viggianello, invece, tra pascoli ricchi di erbe fresche e fiori, si incontrano i fratelli De Filpo, pastori e casari, dediti all’allevamento delle pecore e delle capre e alla produzione di prelibati formaggi della tradizione locale.

Si torna poi sulle spiagge che punteggiano 33 chilometri di costa. La costa lucana del Tirreno è un susseguirsi di piccole calette e spiagge di sabbia finissima, grotte, isolotti, dove domina il profumo delle ginestre e del ginepro. Altra attrattiva di nuova generazione: l’e-foil, nuova versione elettrica del surf, con cui si può osservare un mare che offre infinite tonalità di azzurro. A Maratea non può mancare un assaggio di dolcetti di pasta frolla con burro, farciti con ripieno di cioccolato e mandorle, in una caratteristica pasticceria del borgo antico. Gran finale sulla spiaggia di Maratea, con un brindisi finale.